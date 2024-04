Mit der Geburtstags-Dauerkarte in den SIGNAL IDUNA PARK!

SIGNAL IDUNA ist langjähriger Partner des BVB und stolzer Namensgeber des SIGNAL IDUNA PARK. Zum 50. Geburtstag des Stadions macht der Konzern für die Fans des BVB das Unmögliche möglich: eine einmalige Gewinnspielchance auf ein Ticket für die nächsten 50 Heimspiele von Borussia Dortmund.

Am 2. April 2024 wurde das "schönste Stadion der Welt" 50 Jahre alt. 50 Jahre, in denen der Dortmunder Versicherungs- und Finanzdienstleister SIGNAL IDUNA bereits als starker Partner an der Seite von Borussia Dortmund steht. Eine Verbindung, die sich seit 2005 auch im Namen der BVB-Heimspielstätte wiederfindet: Seitdem heißt das Stadion an der Strobelallee "SIGNAL IDUNA PARK".

„Als Versicherer mit starker Tradition in Dortmund ist es uns eine Herzensangelegenheit zum Jubiläum, gemeinsam mit dem BVB, Tradition und Moderne gebührend zu verbinden“ so Torsten Uhlig, Mitglied des Vorstandes von SIGNAL IDUNA. Der Stadiongeburtstag war auch für das Unternehmen ein echter Feiertag, der mit vielen Aktionen und Maßnahmen begleitet wurde: So empfing beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 6. April ein Spalier aus 50 April-Geburtstagskindern mit schwarzgelben Herzen die beiden Mannschaften. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Hinzu kamen viele große und kleine Maßnahmen im Stadionumfeld, die die Brücke zwischen Tradition und Moderne nochmals untermauert haben.

Höhepunkt und Herzstück der verschiedenen Aktionen bildet die SIGNAL IDUNA Geburtstags-Dauerkarte. Ein Ticket, ganz nach dem Motto "50 Jahre - 50 Spiele".

Im Sinne des Markenversprechens "füreinander da" ermöglicht SIGNAL IDUNA einem glücklichen Gewinner oder einer glücklichen Gewinnerin die besondere Chance auf eine Dauerkarte für die nächsten 50 BVB-Heimspiele - und natürlich gibt es auch ein Ticket für eine Begleitperson.

Diese zwei Dauerkarten wurden eigens für das Stadionjubiläum geschaffen und stammen ursprünglich aus dem Ticketkontingent des Versicherers.

Die Bewerbungsphase für die SIGNAL IDUNA Geburtstags-Dauerkarte endet am 5. Mai 2024. Wer sich diese Chance nicht entgehen lassen möchte, bewirbt sich auf www.signal-iduna-park.de/50jahre50spiele und ist dann vielleicht drei Jahre lang bei allen BVB-Bundesligaheimspielen live dabei.