Mit den Neuen an die Spitze: Cottbus bläst zur Aufholjagd

Die Personalplanungen für das Ziel Meisterschaft laufen bei Energie Cottbus auf Hochtouren. Zwei Spieler sind bereits da - drei weitere könnten folgen. Auch Neuzugang Maximilian Pronichev will sich in Cottbus beweisen und gibt ein Versprechen ab.

Energie Cottbus muss weiter auf den Start der Aufholjagd in der Regionalliga Nordost warten, weil das für Sonntag terminierte Nachholspiel gegen Hertha BSC II dem Winter zum Opfer fällt. Hinter den Kulissen bastelt der Tabellenvierte aber am Kader. Mit Niko Bretschneider wurde der zweite Winter-Neuzugang nach Maximilian Pronichev vorgestellt. In den nächsten Tagen könnten weitere Vollzugmeldungen kommen.

Mit der Verpflichtung von Niko Bretschneider wird die Lücke auf der linken Abwehrseite geschlossen. Sie tat sich durch die Verletzung von Kapitän Axel Borgmann auf. Der 24 Jahre alte Bretschneider war zuletzt beim lettischen Erstligisten FK Auda in der Hauptstadt Riga als Stammspieler im Einsatz. Ausgebildet wurde er bei Hertha BSC. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Niko Bretschneider einen in Berlin top ausgebildeten Spieler überzeugen konnten, sich uns und unserem Weg anzuschließen", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz. Für den MSV Duisburg kam Bretschneider in der 3. Liga insgesamt 36-mal zum Einsatz.

Hoffnungen setzt man auch in die Rückkehr von Maximilian Pronichev (26). Er soll dem Offensivspiel neue Impulse geben. So wie in der Saison 2021/22, als der gebürtige Russe schon das Cottbuser Trikot trug. 16 Treffer und zwölf Vorlagen in 40 Pflichtspielen lautete seine Quote. Dennoch ist die erneute Verpflichtung nicht unumstritten. Denn Pronichev spielte damals zwar eine gute Hinrunde, blieb aber in der Rückrunde unter den Erwartungen. Auch sein Kurzgastspiel sowie das abrupte Ende bei Rot-Weiß Erfurt sieht so mancher Fan skeptisch. Wohl auch deshalb hat Energie Cottbus einen leistungsbezogenen Vertrag vereinbart. "Es ist positiver Druck. Es wird kein Problem in der Kabine geben", versprach Pronichev.

Trio in der Warteschleife

Derzeit sind weitere Personalien offen. Mit Maximilian Krauß (27) will man eine zusätzliche Offensivkraft von Carl Zeiss Jena loseisen. Dem Vernehmen nach sind beide Vereine zwar im Gespräch. Ob sich Cottbus auf die Zahlung einer Ablösesumme im fünfstelligen Bereich einlässt, ist offen. Deutlich realistischer sind zwei andere Transfers. Mittelfeldspieler Yannik Möker kam beim 1:1-Remis im Testspiel gegen Erzgebirge Aue zum Einsatz und erzielte ein Tor. Der 24-Jährige spielte drei Jahre lang beim FSV Zwickau. Dass sich Möker trotz dieser Erfahrung in der 3. Liga auf ein Probetraining eingelassen hat, sieht man bei Energie positiv. "Das sagt auch charakterlich etwas über ihn aus. Wir sprechen miteinander und werden sehen", erklärte Präsident Sebastian Lemke. Und auch Abwehrspieler Filip Kusic (27) hängt in der Warteschleife. Nach einem Kreuzbandriss will er sich ebenfalls für einen Vertrag empfehlen.