"Mit den Jungs der letzten 18 Jahre kicken": Bartels bekommt Abschiedsspiel in Kiel

Am 8. September wird Fin Bartels noch einmal im Kieler Holstein-Stadion auflaufen. Dort, wo er im Sommer seine Karriere beendete, steigt ein Abschiedsspiel für den 36-Jährigen.

Mit Ende der abgelaufenen Spielzeit beendete Fin Bartels seine Profikarriere. Und auch wenn der mittlerweile 36-Jährige dem Fußball nicht gänzlich Adieu sagt und künftig seine Schuhe für seinen Jugendklub SpVg Eidertal Molfsee II schnürt, bereitet ihm sein Ex-Klub Holstein Kiel einen würdigen Abschied. Die Störche, für die der Flügelspieler in insgesamt acht Jahren 137 Pflichtspiele bestritt, laden ein zu Bartels' Abschiedsspiel im Kieler Holstein-Stadion.

Mit einem All-Star-Team gegen Holstein Kiel

Nach seinem Traum-Abschied am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison, als ihm beim 5:1 in Hannover ein Doppelpack gelang, läuft der gebürtige Kieler also noch einmal vor heimischem Publikum auf.

Am 8. September empfängt die KSV mit ihrer aktuellen Zweitliga-Mannschaft ein "Fin Bartels All-Star-Team" , um "den gebürtigen Kieler gebührend in den 'Ruhestand' zu verabschieden". Die genaue Anstoßzeit und weitere Details werde man verkünden, sobald die Rahmenbedingungen für das Spiel final geklärt sind.

Bartels erwartet ein Spektakel

Bartels, zwischen seinen beiden Engagements bei den Störchen für Hansa Rostock, den FC St. Pauli und Werder Bremen aktiv, freut sich darauf, "noch einmal die Fußballschuhe im Holstein-Stadion schnüren und mit den Jungs der letzten 18 Jahre kicken und Spaß" zu haben.

"Außerdem wird es sicher auch ein tolles Spektakel für alle Fans, die an dem Abend im Stadion sein werden. Ich danke dem Verein, dass er auf mich zugekommen ist und mir die Möglichkeit gibt, mich in diesem Rahmen noch einmal von allen Weggefährten auf dem Rasen und von den Fans auf den Rängen zu verabschieden", so Bartels, der auf insgesamt 170 Spiele in der Bundesliga (28 Tore), 222 Einsätze im Unterhaus (50 Tore) sowie 25 Partien im DFB-Pokal (fünf Tore) zurückblicken kann.