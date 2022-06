Mit den eFootball Championship Open zum Profi

Die eFootball Championship Open ist am Montag eröffnet worden. Konamis Amateurwettbewerb soll den Sprung in den Profibereich des eSports ermöglichen.

Mit der Neuausrichtung des eSport-Ökosystems im Rahmen des Wandels von PES zu eFootball hat Konami ein neues Format ins Leben gerufen: die eFootball Championship. Diese ist zweigeteilt - in Profi- und Amateurbereich. Bei den Profis in der eFootball Championship Pro sicherte sich jüngst die AS Monaco in der Premierenausgabe den Titel.

Ein elementarer Bestandteil der monegassischen Mannschaft war Lucas 'Nekza' Lorge, der zum Torschützenkönig und MVP des Wettbewerbs avancierte. Dabei feierte der 18-Jährige 2022 gerade erst sein Debüt im Profibereich.

'Nekza' als Erfolgsbeispiel

Auf das Radar der AS hatte sich 'Nekza' im Rahmen der eFootball Open 2021 gespielt, bei denen er Fünfter wurde. Der Übergang aus dem Amateur- in den Profibereich ist im eSport meist fließend, in eFootball sogar institutionalisiert. Auch 2022 werden sich etliche ambitionierte Hobby-Spieler ins Rampenlicht rücken können.

Denn der zweite Part der eFootball Championship - die eFootball Championship Open - hatte am Montag Anstoß. Die offene Reihe lockt alle eFootball-Nutzer mit der Chance auf die große Bühne und einen anschließenden Vertrag bei einem der Vereine, die in der eFootball Championship Pro antreten.

Drei Runden bis zu den Finals

24 Spieler werden sich am 13. und 14. August in den World Finals präsentieren dürfen, drei vorherige Runden ermitteln die Finalisten. Zunächst findet noch bis zum 3. Juli das Challenge Event statt, bei dem in eFootball-2022-Partien eine gewisse Anzahl von Toren erzielt und Punkten gesammelt werden muss.

Zwischen dem 7. und 11. Juli übernimmt das Ranking Event, bei dem in den drei Regionen "Europa und Afrika", "Amerikas" sowie "Asien und Ozeanien und andere Gebiete" jeweils die besten acht Spieler herauskristallisiert werden. Diese qualifizieren sich für Runde drei am 30. und 31. Juli und damit für das sogenannte Tournament Event.

Erstmals auf vier Plattformen

Dort wird aus acht Spielern pro Region das jeweils beste Duo in besagte World Finals einziehen. Aufgeteilt sind die eFootball Championship Open zudem prinzipiell nach Plattformen: Erstmals kann an PlayStation, Xbox, Mobilgeräten und über Steam teilgenommen werden. Die sechs Finalisten pro Plattform werden in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die beiden Gruppensieger tragen anschließend das Grand Final aus. Die Entscheidung der World Finals wird am 14. August live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von eFootball übertragen und begleitet. Gespielt wird ausschließlich mit Spielern eines Klubs aus der eFootball Championship Pro - für manch einen schon eine Art Vorbereitung.