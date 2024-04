Mit dem Stickerheft startet der EM-Sammelspaß

Der Spaß beginnt schon mehr als zwei Monate vor der EURO 2024: kicker, Ferrero und der DFB veröffentlichen im Vorfeld der EM das beliebte Sammelheft.

Gegen welches Land wurde Deutschland zum ersten Mal Europameister? Wie viele Geschwister hat Florian Wirtz? Wie lautet der EM-Sieger-Tipp von EM-Experte Christoph Kramer? Antworten auf diese Fragen finden sich im neuen EM-Sammelalbum von kicker und Ferrero. Mit dem Heft beginnt zwei Monate vor dem Turnierstart der Sammelspaß für Jung und Alt: Wirtz, Musiala, Havertz und Co. können nun wieder im Stickerformat ergattert werden!

Fans können im Heft digitale Videoclips abrufen

In Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund haben kicker und Ferrero das "Ferrero Sammelheft - powered by kicker" nun veröffentlicht. 450.000 Exemplare sind verfügbar, in denen nun die Sticker zur EM zu sammeln sind. Doch nicht nur das.

Neben Beiträgen der kicker-Reporter zu den Spielern des deutschen Kaders sowie einem ausführlichen Interview mit Nationalspielerin Jule Brand und Weltmeister Christoph Kramer gibt es diesmal eine weitere Besonderheit: Es ist unter anderem auch möglich, über QR-Codes auf der Rückseite der Sticker eigens produzierte Videoclips abzurufen. Auf der dafür gestalteten Seite sind kurze Videos mit Brand und Kramer zu finden, die spannende Einblicke in ihr Leben geben und mit exklusiven Tipps und Tricks aufwarten.

Das neue Ferrero Sammelheft ist für 1 Euro im Handel erhältlich, kicker-Leser finden das Album als Beilage in der aktuellen kicker-Printausgabe (vom 8. April).