Mit dem Feuerwehr-Truck durchs Menschenmeer: Nuggets feiern mit Championship-Parade

Mit einer Parade durch die Straßen Denvers haben die Nuggets am Donnerstag den Gewinn der NBA-Championship gefeiert. Laut Medienberichten sollen etwa 750.000 Menschen das Team durch die Stadt begleitet haben.

Die Denver Nuggets haben sich nach ihrem ersten NBA-Titel von einem Menschenmeer in ihrer Heimatstadt feiern lassen. Die Mannschaft um Finals-MVP Nikola Jokic fuhr am Donnerstag (Ortszeit) auf einem alten Feuerwehrauto durch die Innenstadt und wurde anschließend von dem Augenschein nach noch weiteren mehreren zehntausend Menschen vor einer Bühne bejubelt. Nach Angaben des örtlichen TV-Senders "KDVR" verteilten sich insgesamt etwa 750.000 Fans in den Straßen Denvers, um die Nuggets gebührend zu feiern.

Star der Feier war nach US-Medienberichten Jokics kleine Tochter Ognjena, die mit der Meister-Kappe ihres Papas auf dem Kopf auf dem Truck saß und von ihm vor den vielen Champagner-Duschen beschützt wurde.

Die Nuggets hatten mit einem 4:1 in den NBA-Finals gegen die Miami Heat erstmals die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt geholt und den Titel in der Nacht zu Dienstag perfekt gemacht.

"Das realisiere ich jetzt erst so richtig", sagte Head Coach Michael Malone im Anschluss an die Parade. "Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich will das nochmal erleben. Ich will nochmal eine Parade haben und das ganze nochmal machen." Schon direkt nach dem Gewinn der Championship hatte auch Guard Jamal Murray betont: "Das ist der erste Titel von vielen."