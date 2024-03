Mit dem besten Sturmduo der Liga: Münster vor "riesiger Herausforderung"

Mit zehn ungeschlagenen Partien im Rücken, aber auch einer großen Portion Respekt, reist Preußen Münster am Samstag zu 1860 München. Dort könnte der SCP bei einem Sieg auf maximal zwei Punkte zum Relegationsplatz 3 verkürzen.

Zehn Spiele, sieben Siege, drei Remis - so lautet die Pflichtspiel-Bilanz des SC Preußen Münster im Kalenderjahr 2024. Die Adlerträger sind damit - neben Bundesliga-Primus Bayer 04 Leverkusen und Drittliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 - eines von drei deutschen Profiteams, das sich seit dem Jahreswechsel noch nicht geschlagen geben musste.

Zuletzt gab es gar fünf Siege am Stück - kein Wunder also, dass Münster plötzlich mittendrin ist im Kampf um die Aufstiegsplätze. Auf Rang vier liegend fehlen vier Punkte zu Dresden auf Platz drei. Da Dynamo am Samstag (14 Uhr) im direkten Duell auf Tabellenführer Ulm trifft, die fünf Punkte mehr als die Preußen auf dem Konto haben, bedeutet das: Gewinnt der SCP, dann fehlen nur noch ein (bei Sieg Ulm) oder zwei Punkte (Sieg Dresden oder Remis) zum Relegationsplatz.

Hildmann freut sich auf "Tradition pur"

Auf die Münsteraner wartet allerdings eine "riesige Herausforderung", betonte Trainer Sascha Hildmann, dem die Vorfreude vor dem Gastspiel auf Giesings Höhen anzusehen war. "1860 München gegen Preußen Münster - ich glaube, das ist Tradition pur. Es wird ein sehr lautes, ausverkauftes Stadion mit viel Unterstützung, auch von unseren Fans. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel", blickte der Coach voraus.

Von den zwei jüngsten Niederlagen der Münchner lässt sich Hildmann nicht täuschen. "1860 ist echt im Aufwind. Sie haben gute Leistungen gezeigt, mussten knappe Niederlagen gegen Dresden und Ulm einstecken, aber das sind auch Topmannschaften", unterstrich er.

Das dürfte man in München mit Blick auf den Gegner allerdings kaum anders sehen. "Wir haben auch eine breite Brust, das ist gar keine Frage", betonte Hildmann und erklärte: "Die Zweikampfführung und Zweikampfhärte werden wichtige Faktoren sein. In so einem Spiel musst du immer hellwach sein, darfst dir keine Auszeiten erlauben. Wir müssen mit allem, was wir haben, verteidigen und auch mit allem, was wir haben, nach vorne spielen."

Zwei personelle Entscheidungen für die Zukunft wurden mit der Vertragsverlängerung von Urgestein Simon Scherder und dem angekündigten Karriereende von Torwart Maximilian Schulze Niehus bereits unter der Woche getroffen. Deutlich kurzfristiger muss sich Hildmann allerdings Gedanken machen, wie er die defensiven Außenbahnen besetzt.

Fragezeichen in der Defensive, Klarheit im Top-Sturm

Dort fällt Jano ter Horst mit einer Gelbsperre aus. Dominik Schad, der zweite Rechtsverteidiger im Kader, lief in den vergangenen Wochen allerdings hinten links als Ersatz für den zuletzt verletzten Benjamin Böckle (Innenbandanriss im Sprunggelenk) auf. Der soll am Samstag zwar erstmals wieder im Kader stehen, ob es schon für die erste Elf reicht, ist jedoch offen. "Wie genau wir es machen, kann ich noch nicht sagen, weil noch zwei Einheiten ausstehen, aber wir haben uns da schon was überlegt und ich denke, es wird auch funktionieren", gab sich Hildmann optimistisch.

Deutlich weniger Fragezeichen dürfte es dagegen in der Offensive geben, wo der SCP das beste Sturmduo der Liga in Person von Joel Grodowski und Malik Batmaz (beide 14 Saisontore) stellt. Während Grodowski im Schnitt alle 135 Minuten jubeln darf, braucht Batmaz nur drei Zeigerumdrehungen mehr pro Treffer. Werte, die unter den Spielern mit mindestens 500 Einsatzminuten in der 3. Liga nur Top-Torjäger Jannik Mause vom FC Ingolstadt toppt (127 Minuten). "Johnny und Malik sind sehr fleißige Anläufer, die sich Bälle klauen und dann kurze Wege zum Tor haben. Das ist auswärts manchmal etwas einfacher, weil sie vom Gegner etwas mehr Raum kriegen", gab sich Hildmann hoffnungsvoll, dass die beeindruckende Bilanz seiner beiden Angreifer auch in München ausgebaut werden könnte - und damit verbunden womöglich auch der Erfolgslauf der gesamten Mannschaft.