"Mit dem Ball eines der schlechteren Spiele": Glöckner zeigt dennoch Verständnis

Am Samstagmittag gab es im Verfolgerduell des Waldhof gegen Braunschweig keinen Sieger. Patrick Glöckners Mannschaft erwischte nicht ihren besten Tag und trotzdem wirkte der Trainer nach dem Spiel erleichtert.

Stellte sich vor seine Mannschaft: Patrick Glöckner nimmt Niklas-Wilson Sommer in den Arm. imago images/Hübner

Die Mannheimer taten sich schwer, ihr Spiel aufzuziehen und kamen in der gesamten ersten Hälfte nur einmal gefährlich vor Fejzics Kasten. Waldhof-Coach Patrick Glöckner sah "von unserer Seite mit dem Ball eines der schlechteren Spiele." Gerade im ersten Durchgang war seine Mannschaft "extrem nervös im Ballbesitz" und habe "viele Bälle leicht hergegeben", wie er im Interview bei "MagentaSport" feststellte.

Das war eigenartig, dass meine Mannschaft da so ängstlich agiert. Patrick Glöckner

"Das war eigenartig, dass meine Mannschaft da so ängstlich agiert", beschreibt der 44-Jährige seine Gedanken zum schwächeren Auftritt und nannte mögliche Gründe: "Vielleicht lag es auch an der unruhigen Trainingswoche oder an der sechseinhalbstündigen Busfahrt. Eigentlich sollte das nicht zum Tragen kommen, aber solche Tage gibt es eben - du kannst nicht immer gut performen." Der Trainer zeigte sich trotzdem zufrieden über den Punktgewinn im Verfolgerduell, wobei "man auch nicht vergessen darf, dass es Braunschweig vor heimischer Kulisse gut gemacht hat."

Donkor überzeugt von der Bank

Auch Anton-Leander Donkor, der seiner Mannschaft im Spiel nach vorne als Joker frischen Wind verlieh, sah die Entwicklung der Partie ähnlich wie Mannheims Trainer: "Wir sind nicht gut ich die erste Halbzeit reingekommen, wurden vom Tempo der Brauschweiger überrannt und haben aber trotzdem defensiv gut dagegengehalten", lobte der Flügelspieler die Defensivabteilung der Mannheimer.

Doch in der Schlussphase fanden die Mannheimer auch offensiv besser in die Partie. Donkor sah, dass "wir uns dann Ende der zweiten Hälfte gefangen haben und Torchancen kreieren konnten. Unterm Strich ist ein Unentschieden verdient - den Punkt nehmen wir gerne mit", fügte er erleichtert hinzu.

In einer der letzten Aktionen der Partie rettete Waldhof-Rückhalt Timo Könisgmann mit einer sehenswerten Parade einen Zähler. Coach Glöckner fand zum Abschluss nochmal lobende Worte für den Torwart. "Timo ist in einer guten Form und wird immer stabiler. Auch von seiner Aura und seiner Ausstrahlung tut er unserem Spiel extrem gut. Deswegen kann man ihm da einen Dank aussprechen."

Am Sonntag den 3. Oktober empfängt der Waldhof dann vor heimischer Kulisse den SC Verl.