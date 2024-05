Mit dem Ambilight Campus zum FC Barcelona

Es sind besondere Tage in dem noch jungen Leben von Louis Vedder. An einem trainierte der 22-jährige Fußballer des Rheinlandligisten SG Malberg mit bekannten Ex-Bundesliga-Profis wie Tranquillo Barnetta und Hans Sarpei oder dem ehemaligen österreichischen Nationaltorwart Michael Konsel, am nächsten folgte die standesamtliche Trauung in Wissen am Rande des Westerwalds. Und nach den Flitterwochen auf der griechischen Insel Kos geht die Reise für Vedder weiter: Er hat das Ticket für das Finale des Ambilight Campus in Barcelona sicher.

Rund 200 Fußballerinnen und Fußballer durften ihre Fähigkeiten beim Ambilight Campus unter Beweis stellen TP Vision