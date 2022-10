"Mit das Beste, seit ich in Düsseldorf bin": Thiounes Systemänderung zahlt sich aus

"Restlos zufrieden" zeigte sich Fortuna-Coach Daniel Thioune nach dem Sieg am Wochenende in Karlsruhe. Der Trainer selbst hatte großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

Am Mittwoch der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals, am Sonntag der 2:0-Erfolg in Karlsruhe: Die vergangene Woche hätte für Fortuna Düsseldorf kaum besser laufen können. Das sieht auch Daniel Thioune so - der Trainer der Fortunen war nach dem souveränen Auswärtssieg beim KSC "brutal beeindruckt" von seiner Mannschaft und findet kaum Vergleiche zur starken Leistung des Teams: "Das ist mit das Beste, seit ich in Düsseldorf bin, was die Jungs da umgesetzt haben", so der 48-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Systemumstellung der "Schlüssel zum Erfolg"

"Komplett auf den Gegner eingelassen" hätten sich seine Spieler, erklärt Fortunas Coach und sieht dabei besonders eine Systemveränderung als großen Bestandteil des Sieges: "Wir haben unsere Ordnung umgestellt, was wir selten machen. Das hat gezeigt, dass das der Schlüssel zum Erfolg war". Thioune wechselte von der bisher üblichen Viererkette zur Dreierkette, bestehend aus Tim Oberdorf links, Christoph Klarer in der Zentrale und Matthias Zimmermann rechts.

Thioune rudert bei Eichners Aussagen zurück

KSC-Trainer Christian Eichner sieht die ausschlaggebenden Gründe für das "extrem erwachsene Auswärtsspiel" der Düsseldorfer derweil in zwei anderen Ansätzen: Zum einen erinnerte den geborenen Sinsheimer die Arbeit gegen den Ball "ein bisschen an Fortuna Düsseldorf unter Uwe Rösler" - zum anderen blickte Karlsruhes Coach hochachtungsvoll auf die "enorme Qualität beim Gegner", der deshalb seiner Meinung nach das Ziel haben sollte, "die Liga nach der Saison zu verlassen" und aufzusteigen.

Diese Aussage ließ Thioune nicht reaktionslos stehen und bremste, wie es für einen Trainer üblich ist, die Erwartungen und Sichtweisen seines Gegenübers etwas ab: "Das, wo Christian Eichner uns aktuell einstuft und am letzten Spieltag der Saison sieht, da geh ich natürlich nicht mit“, reagierte der Fortuna-Cheftrainer schmunzelnd auf die Aussagen Eichners.

Um dennoch den Anschluss an die Spitzenplätze zu wahren und vor allem, um den Positivtrend der letzten beiden Spiele fortzuführen, bietet sich für die Fortuna am kommenden Samstag die nächste Gelegenheit. Um 13 Uhr ist Düsseldorf dann bei den Störchen aus Kiel zu Gast, die aus den letzten vier Partien acht Punkte mitnehmen konnten.