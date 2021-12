Mit Coolness gegen die Zappeligkeit: Van Barneveld glänzt beim Comeback

Mit großem Applaus von den frenetisch feiernden Fans im Ally Pally betrat der inzwischen 54-jährige Holländer Raymond van Barneveld die Bühne der diesjährigen Darts-WM. Kurz darauf war schon Schluss - und zwar für seinen Herausforderer Lourence Ilagan. Der philippinische Profi hatte letztlich keinen Auftrag.

Ein Average von beinahe 100, ganze 14 Aufnahmen über 140 Punkte und zwei 180er: Raymond van Barneveld, der die Darts-Bühne nach seinem Rücktritt vom Rücktritt wieder mit dem markanten Heulen von Sirenen und dem legendären Song "Eye of the Tiger" betrat, zeigte beim Comeback direkt wieder sein Können und gewann fix mit 3:0 in Sätzen (3:0, 3:1, 3:0).

Mit seiner gewohnt lässigen und feinfühligen Wurftechnik ließ der 2019 eigentlich zurückgetrenene "Dutch Master" seinem Kontrahenten Ilagan keine Chance - zumal der Mann von den Philippinen mit seiner eigenen Art, nach versenkten Pfeilen etwas mit dem Körper zu wackeln, sich neu auszurichten und auch mitunter nochmals kurz Nachzurechnen vor allem zu Beginn leicht nervös wirkte.

Wie weit kann es gehen?

Am Ende war dann die Messe schnell gelesen, van Barneveld brachte neun von 25 Checkout-Chancen ins Ziel, sein Gegner derweil nur deren zwei von zehn. Außerdem zog der fünfmalige Weltmeister (1998, 1999, 2003, 2005 und letztmals 2007) Ilagan auch in Sachen High Finish mit einem Checkout bei 121 ab, der Außenseiter schaffte seinerseits nur ein 50.

Die Frage, die sich nun stellt: Wie weit tragen den Niederländer die Dartspfeile am Ende? "Ich träume davon, die WM zu gewinnen, hoffentlich geht dieser Traum in Erfüllung", hatte van Barneveld im "Checkout - der Darts-Podcast" vorab gesagt. "Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel. Das werde ich mir selbst bis zum Ende meines Lebens sagen", hatte er derweil nach seiner letzten Darts-WM vor rund zwei Jahren von sich gelassen.

Sicher ist: Am Donnerstag (22 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es nun zum brisanten Duell der ehemaligen Weltmeister: Van Barneveld bekommt es dann mit dem Engländer Rob Cross, der in Runde eins ein Freilos hatte und Titelträger von 2018 ist, zu tun.