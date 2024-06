Mit Champions-League-Erfahrung: TSG angelt sich Top-Talent Ritter

Die TSG Hoffenheim hat ein vielversprechendes Abwehrtalent an Land gezogen. Aus Norwegen kommt die deutsche U-20-Nationalspielerin Sara Ritter. Für ihre Eingewöhnung gibt es aber schon Einschränkungen.

Zwar stand kein deutscher Klub im Viertelfinale der abgelaufenen Women's-Champions-League-Saison. Sara Ritter aber schon. Mit dem SK Brann aus der norwegischen Stadt Bergen scheiterte die 18 Jahre alte Deutsche schließlich am übermächtigen FC Barcelona (1:2/1:3), der etwas später auch den Titel gewann.

Ritter wurde in beiden Partien eingewechselt und durfte sich auf höchstmöglichem Niveau präsentieren. Zur kommenden Spielzeit steht sie in ihrer Heimat nun deutlich regelmäßiger im Fokus. Denn die TSG Hoffenheim gab am Montag die Verpflichtung der U-20-Nationalspielerin bis Sommer 2026 bekannt.

U-20-WM als Integrationsbremse

"Sara bringt enorm viel Potenzial mit, und wir sind von ihrer Zukunftsperspektive überzeugt", sagt Stephan Lerch, Sportlicher Leiter bei den TSG-Frauen: "Trotz ihres jungen Alters hat sie schon eine sehr gute Ruhe am Ball, ihre Stärken sehen wir zudem im Spielaufbau, im beidfüßigen Passspiel sowie in ihrer Athletik, aus der auch ein aggressives Zweikampfverhalten resultiert."

Der Tabellen-Fünfte der Vorsaison plant mit Ritter primär in der Innenverteidigung. Für den SK Brann und die U 20 des DFB kam sie vorzugsweise außen zum Einsatz. 2021 war sie aus dem Saarland nach Norwegen gewechselt, weil ihre Familie dorthin umzog.

"Die TSG Hoffenheim hat schon mehrfach bewiesen, dass sie junge Spielerinnen entwickeln kann und ihnen die ersten Schritte in der Bundesliga ermöglicht werden", sagt Ritter, die schon Einschränkungen für ihre Eingewöhnung macht: "Die lange Saison in Norwegen und die U-20-Weltmeisterschaft (31. August bis 22. September in Kolumbien, Anm. d. Red.) mit den Lehrgängen werden leider mit sich bringen, dass ich Teile der Vorbereitung und den Saisonstart mit der TSG verpasse."