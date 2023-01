Mit Champions-League-Erfahrung: Hannover-Burgdorf verpflichtet Gade

Handball-Bundesligist Hannover-Burgdorf hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert: Aus Dänemark kommt Torhüter Simon Gade.

Gade kommt vom dänischen Topverein Aalborg Handbol, mit dem er aktuell die Tabelle im Land des noch amtierenden Weltmeisters anführt und auch noch um den Einzug in das Achtelfinale der EHF Champions League kämpft. "Mit Simon konnten wir einen jungen ehrgeizigen Torhüter verpflichten, der seine Qualität in der EHF Champions League bereits auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat", wird der Sportliche Leiter der Niedersachsen, Sven-Sören Christophersen, in der Pressemitteilung der Recken zitiert. "Er wird unser Team sowohl sportlich als auch menschlich bereichern."

Seit 2020 spielt Gade bei Aalborg und wurde mit dem Verein zweimal dänischer Meister, in der Saison 20/21 erreichte er mit Aalborg sogar das Finale der EHF Champions League. Dort allerdings waren die Dänen beim 23:36 gegen den spanischen Renommierverein FC Barcelona ohne jede Chance.

"Ich bin sehr stolz, bei den Recken unterschrieben zu haben und kann es kaum erwarten, mich in der stärksten Liga der Welt zu beweisen. Gleichzeitig freue ich mich natürlich darauf, das gesamte Umfeld rund um den Verein näher kennenzulernen", sagte Gade.