Mit Cañellas und einem Bundesliga-Profi: Spanien nominiert finalen Olympia-Kader

Der spanische Handball-Nationaltrainer Jordi Ribera hat seinen finalen Olympia-Kader nominiert. Mit dabei: U.a. Routinier Joan Cañellas und ein Spieler, der aktuell in der Handball-Bundesliga sein Geld verdient.

Jordi Ribera hatte ursprünglich 21 Spieler nominiert - darunter vier frisch gebackene Champions-League-Sieger des FC Barcelona. Neben Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, Rechtsaußen Aleix Gomez und Kreisläufer Javier Rodriguez stand auch Spielmacher Petar Cikusa im vorläufigen Aufgebot der spanischen Handball-Nationalmannschaft. Der 18-Jährige deutete beim Champions-League-Final4 in Köln sein großes Potenzial an.

Top-Talent Cikusa fehlt

Im 14er-Kader der Iberer stehen nun noch drei Barcelona-Spieler. Denn: Cikusa soll bei der U20-EM auflaufen. Angel Fernandez, Antonio Garcia und Ferran Sole stehen im Vergleich zum vorläufigen Aufgebot ebenfalls weder auf der Liste der 14 Stammkräfte, noch sind sie Teil des Pariser Reserve-Trios.

Cañellas dabei, Fragezeichen Guardiola

Der ehemalige Bundesliga-Profi Joan Cañellas (37 Jahre) zählt zum Stamm, auf den Ribera bei den Olympischen Spielen setzt. Der angeschlagene Kreisläufer Gedeon Guardiola (39 Jahre) wurde zumindest als einer der drei Reservisten nominiert. Sollte Guardiola aufgrund seiner muskulären Probleme nicht rechtzeitig fit werden, würde Adria Figueras (Chartres Metropole HB) nachrücken. Figueras wird Guardiola beim dritten Trainingslager der spanischen Olympia-Vorbereitung in Torrelavega ersetzen.

Ein Stuttgarter zählt zum Stamm

Auch ein aktueller HBL-Profi hat es in den finalen Kader geschafft: Daniel Fernandez, Linksaußen des TVB Stuttgart. Torhüter Sergey Hernandez (SC Magdeburg) ist dagegen wie Guardiola und Rückraumspieler Jorge Maqueda (HBC Nantes) nur Reservist.

Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera beim Test gegen Argentinien 40 Tore. Am 11. Juli trifft sich das Ribera-Team zur nächsten Vorbereitungsphase in Madrid. Am 12. Juli fliegt die Mannschaft nach Oslo. Die Iberer werden bis zum 19. Juli in Skandinavien bleiben und zwei Freundschaftsspiele gegen Norwegen bestreiten: Das erste am 16. Juli (20.30 Uhr), in der Gjøvik Olympiske Fjellhall; das zweite am 18. Juli (19.15 Uhr) - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bei Olympia treffen die Spanier in der Vorrunde auf Slowenien, Japan, Kroatien, Schweden und Deutschland.

Kader Spanien

Torhüter:

Gonzalo Perez de Vargas (FC Barcelona)

Rodrigo Corrales (Veszprém)

Linksaußen:

Miguel Sanchez-Migallon (Benfica Lissabon)

Daniel Fernandez (TVB Stuttgart)

Rückraum Links:

Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen)

Agustin Casado (Veszprém)

Daniel Dujshebaev (Industria Kielce)

Rückraum Mitte:

Alex Dujshebaev (Industria Kielce)

Ian Tarrafeta (Pays d'Aix UCH)

Rückraum Rechts:

Imanol Garciandia (Pick Szeged)

Rechtsaußen:

Aleix Gomez (FC Barcelona)

Kauldi Odriozola (HBC Nantes)

Kreisläufer:

Abel Serdio (Wisla Plock)

Javier Rodriguez (FC Barcelona)

Reserve:

Sergey Hernández (SC Magdeburg)

Jorge Maqueda (HBC Nantes)

Gedeon Guardiola (Viveros Herol Nava)