Mit BVB-, PSG- und Chelsea-Erfahrung: Weber wird neuer Sportchef in Paderborn

Der SC Paderborn hat am Montag den Nachfolger von Fabian Wohlgemuth präsentiert: Benjamin Weber wird neuer Sportchef beim Zweitligisten - und arbeitet damit nach langer Zeit nicht mehr mit Thomas Tuchel zusammen.

Fabian Wohlgemuth hatte sich im Dezember 2022 beim SC Paderborn Richtung VfB Stuttgart verabschiedet, dort ist der 43-Jährige der Nachfolger von Sven Mislintat. Die in Paderborn entstandene Lücke schließt nun Benjamin Weber, wie der SCP mitteilte.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Benjamin Weber für den SC Paderborn 07 gewinnen konnten", erklärte Präsident Thomas Sagel. Zumal Weber "in fachlicher und menschlicher Hinsicht alle Voraussetzungen" mitbringe, um in die Fußstapfen von Wohlgemuth als Geschäftsführer Sport zu treten.

Weber soll "unseren Fußball auf hohem Niveau stabilisieren und weiterentwickeln", wie Sagel betont. "Neben den Erfolgen unserer Profimannschaft haben wir dabei auch die weitere Optimierung unserer Nachwuchsarbeit im Auge."

Stationen in Mainz, Dortmund, Paris und London

Weber war zuletzt Co-Trainer beim Champions League-Club FC Chelsea. Der 39-Jährige war zudem von 2006 bis 2015 als Videoanalyst und Chefscout beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 an der Seite von Thomas Tuchel tätig, dem er dann als Co-Trainer zu Borussia Dortmund folgte (2015-2017), Paris Saint-Germain (2018-2020) und schließlich Chelsea folgte.

Nun also wagt er eine neue Rolle in Paderborn. Dort wird Weber am 6. Januar im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.