Mit Brustring-Neuerung: Das VfB-Heimtrikot für 2024/25

Der VfB Stuttgart geht mit einem klassischen Heimtrikot in die neue Saison, das sich in einigen Punkten deutlich vom Vorgängermodell unterscheidet. Der Preis ändert sich dagegen nicht.

Mit einer kurzen Unterbrechung läuft der VfB Stuttgart seit fast 100 Jahren mit dem roten Brustring auf dem Trikot auf. Daran ändert sich auch in der Saison 2024/25 nichts, vielmehr ist das Markenzeichen des schwäbischen Traditionsklubs so markant wie selten: Auch auf den Hosen und Stutzen findet sich der Brustring - der dort eigentlich anders heißen müsste - wieder.

Die größte Brustring-Neuerung allerdings: Er ist nach langem wieder in den Stoff eingewebt und nicht mehr "nur" aufgedruckt. "Damit orientiert sich das neue Heimtrikot an den Meisterschafts- und Pokalsieger-Jerseys der 1950er Jahre sowie dem Trikot der Deutschen Meisterschaft 1984", erklärt der VfB, der die Saison 2024/25 immerhin als Vize-Meister und Champions-League-Teilnehmer angehen darf.

Wappen wieder links, Nacken mit Herz

Im Vergleich zum Vorgängermodell wandert außerdem das Wappen aus der Trikotmitte zurück nach links, verschwunden sind außerdem die roten Striche, die sich damals neu auf dem ganzen Trikot angesiedelt hatten. Im Nacken des neuen Jerseys hat Ausrüster Jako ein Herz platziert - mit Brustring natürlich. Die Beflockung ist komplett in Schwarz gehalten.

"Der rote Brustring verbindet - die historischen Momente unseres Vereins, die Menschen unserer Region und die gesamte VfB-Familie in all ihrer Emotionalität und Begeisterung", sagt VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle. "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Jako dieses besondere Trikot gestalten konnten, das mit Sicherheit besten Anklang findet."

Weiß, rot und natürlich mit Brustring: Das neue VfB-Heimtrikot. VfB Stuttgart

Am Preis wurde trotz der jüngsten Erfolge erneut nicht geschraubt. Die Version für Erwachsene kostet wie zuletzt 84,99 Euro, jene für Kinder 64,99 Euro. Wann die VfB-Profis das neue Heimtrikot erstmals in einem Pflichtspiel tragen werden, teilte der Klub nicht mit. Als erste Gelegenheit bietet sich der DFL-Supercup bei Bayer 04 Leverkusen am 17. August (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an.