"Mit breiter Brust nach Essen": Dresden will Serie verlängern

Dresden will seine Serie auch am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) aufrechterhalten. Allerdings weiß Dynamo durchaus um die Schwere der Aufgabe. Die letzte Partie gab dem Absteiger aber mächtig Rückenwind.

Am Ende durfte am Sonntag von den Dresdnern ein Heimsieg gefeiert werden. IMAGO/Eibner

Seit sechs Ligaspielen ist Dresden mittlerweile ungeschlagen, holte in dieser Zeit vier Siege und zwei Remis. Diese Serie stand am Sonntag allerdings auf der Probe, denn Osnabrück führte beim Absteiger bereits mit 2:0 - und stand am Ende trotzdem mit leeren Händen da, weil Dynamo noch mit 3:2 gewann.

"Wir können nach der Aufholjagd gegen Osnabrück mit breiter Brust nach Essen fahren. Wir wollen unser Spiel wieder so durchziehen wie am vergangenen Sonntag, wo jeder Spieler immer den Ball haben wollte", sagte Mittelfeldmann Patrick Weihrauch auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Wir waren sehr flexibel, haben die Positionen oft getauscht und es hat viel Spaß gemacht gegen Osnabrück. Wir haben den Ball gut laufen lassen, was einem Spieler wie mir natürlich zugutekommt. Ich hoffe, dass wir diesen Schwung mitnehmen können."

Am Samstag wartet mit Essen ein Aufsteiger, der sich zu Hause immer auf die Unterstützung seiner Fans verlassen kann. Etwas mehr als 15.000 Zuschauer sind im Schnitt bei den Heimspielen von RWE. "Ich kenne die Region rund um Essen sehr gut, im Stadion herrscht eine gute Stimmung. Uns erwartet eine Mannschaft, die alles dafür tun wird, ihr Tor zu verteidigen und schnelle Konter nach vorn zu setzen. Es wird schon schwer, da etwas zu holen", weiß Dresdens Coach Markus Anfang.

Wird es Änderungen geben?

Dennoch wird Dynamo natürlich alles dran setzen, die Serie fortzuführen und auch am Samstagnachmittag ungeschlagen zu bleiben. Ob es Änderungen geben wird, ließ der Coach offen. "Es ist in Teilen der Mannschaft schon wichtig, Kontinuität zu haben und Spieler mehrfach zusammenspielen zu lassen. Gleichzeitig können natürlich auch Spieler ihre Chance bekommen, die sich im Training aufdrängen. Wir warten die Einheit morgen ab", so Anfang, der auch mitteilte, dass sich in Sachen Personal zur Vorwoche nichts geändert hat. "Robin Becker ist zurück im Training, braucht aber noch Zeit. Niklas Hauptmann macht Fortschritte, konnte bislang aber noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen."