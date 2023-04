"Mit breiter Brust": Matarazzo kann ein Novum schaffen

Mit dem VfB Stuttgart schaffte der 45-Jährige in der Hinserie ein 2:2 und reist nicht nur deshalb mutig nach München.

Punktet TSG-Coach Pellegrino Matarazzo zum zweiten Mal in einer Saison in München? IMAGO/Sportfoto Rudel

Wie selbstverständlich und aus der Pistole geschossen entfuhr Pellegrino Matarazzo nach dem Schalke-Spiel (2:0) die Antwort auf die Frage, wie er mit der TSG nach drei Siegen in Folge nun das Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München anzugehen gedenke. "Mit breiter Brust, wir wollen auch gegen München etwas holen. Wir fahren nicht hin, um sie zu beschäftigen, sondern um zu punkten", erklärte Matarazzo im Brustton der Überzeugung. Schließlich hat er das in dieser Saison schon einmal geschafft.

Am sechsten Spieltag war der 45-Jährige noch in Stuttgart im Amt und mit dem VfB in München zu Gast - und entführte beim 2:2 gegen seinen vormaligen Lehrgang-Kumpel und früheren Chef in Hoffenheim, Julian Nagelsmann, überraschend einen Punkt. Trotz zweimaliger Führung der Hausherren war Stuttgart in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter durch Guirassy zum Ausgleich gekommen.

Die Gunst der Spielplan-Konstellation

Warum also sollte das mit der jüngst erstarkten TSG nicht erneut gelingen? "Natürlich sind sie eine Supermacht, aber man fährt dahin, um auch dort etwas zu holen", versichert auch der konterstarke Ihlas Bebou, der sich seiner Topform immer mehr annähert. Sehr aufmerksam werden sie im Kraichgau am Dienstagabend Münchens misslungenen Auftritt in der Champions League verfolgt haben. Insgeheim hoffen die Hoffenheimer, dass Aufmerksamkeit und Frische der Bayern nach dem 0:3 bei Manchester City und vor dem entscheidenden Rückspiel abgelenkt und nicht auf höchstem Level sein könnten. Auch Stuttgart hatte die Münchner zwischen zwei Champions-League-Spielen erwischt. Damals hatten die Bayern gerade bei Inter Mailand gewonnen (2:0) und die Partie gegen den FC Barcelona (2:0) vor der Brust. Nun möchte Hoffenheim die Gunst der Spielplan-Konstellation nutzen.

Gelingt Matarazzo das Kunststück?

Bei seinem zweiten Gastspiel in dieser Saison könnte Matarazzo sogar für ein Novum in der Bundesligageschichte sorgen. Als erstem Trainer überhaupt könnte ihm das Kunststück gelingen, zweimal in einer Saison auswärts bei den Bayern zu punkten. Vor ihm scheiterten bislang Uwe Reinders, Jürgen Gelsdorf, Dragoslav Stepanovic und Markus Babbel an dieser Herausforderung, alle waren sie jeweils zweimal in einer Saison beim FCB zu Gast, aber alle verloren mindestens eine Partie in München.

Sollte nun Matarazzo dieses Kunststück gelingen, bedeutete dies für die TSG nicht nur die Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends und einen weiteren enormen Auftrieb im Kampf um den Klassenerhalt, sondern für ihren Trainer auch einen Platz in den Geschichtsbüchern.