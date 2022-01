Mit Brady-Parallelen und Wilson als Vorbild: Mac Jones vor der Meisterprüfung

#1: Wundertüte Wild Card Weekend

Vorhang auf für den neuen NFL-Podcast „Icing the kicker” in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei. In Folge 1 schauen wir auf die Wild-Card-Duelle zum Start der Play-offs in der NFL. Detti, Max, Mario und Kucze blicken gemeinsam auf die sechs K.o.-Duelle des Wochenendes voraus. Verpacken einzelne Matchups in Kategorien, schauen auf die wichtigsten Schlüsselpositionen sowie X-Faktoren und geben am Ende jeweils ihren Ergebnistipp ab. Die nächste Folge von „Icing the kicker” – diesmal dann über die Divisional Round in der NFL – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire