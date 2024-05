Mit Blick auf Späth und Wolff: Extra-Training für deutsche Torhüter-Talente

Sechs deutsche Torhüter-Talente trainieren in Kopenhagen unter der Leitung von Bundestorwart-Trainer Mattias Andersson und mit Blick auf David Späth und Andreas Wolff.

Mattias Andersson hat sechs Talente für einen Sonderlehrgang in Kopenhagen nominiert. Sascha Klahn

Anel Durmic (VfL Gummersbach), Daniel Guretzky (SC DHfK Leipzig) und Oskar Stieglitz (SC Magdeburg) bereiten sich auf die U18-Europameisterschaft in Montenegro (4. bis 18.August) vor. Lena Lindemann (TSV Bayer 04 Leverkusen), Merle Muth (Borussia Dortmund) und Lina Steinecke (TV Hannover-Badenstedt) haben die U18-Weltmeisterschaft in China (14. bis 25. August) im Blick. Dieses Sextett trainiert vom heutigen Montag (6. Mai) bis Donnerstag (9. Mai) auf Einladung von Mattias Andersson in Kopenhagen.

Der leitende Torwarttrainer des Deutschen Handballbundes hat diese Nachwuchstalente - in Absprache mit den Nachwuchsbundestrainern Emir Kurtagic (U18/19 männlich) und Gino Smits (U17/18 weiblich) - zu einem Sonderlehrgang für Torhüterinnen und Torhüter in die dänische Hauptstadt nominiert. In Kopenhagen kommt auch die A-Nationalmannschaft der Männer mit Andreas Wolff und David Späth zusammen.

Andersson wird das Sextett gemeinsam mit dem Athletik-Bundestrainer Dr. Simon Overkamp trainieren. "Unser Gedanke ist, dass wir diesen Torhüterinnen und Torhütern die Möglichkeit geben, diese Zeit als zusätzlichen Impuls in der Ausbildung zu nutzen. Dabei wird der Fokus auf Technik liegen", so der 46-jährige Schwede.

Austausch mit Späth und Wolff

Neben der Technik und Athletik steht dabei auch die Theorie mit Wurfanalyse und Umgang mit Druck im Fokus. Auch Anschauungsunterricht und einen lockeren Austausch mit Späth und Wolff soll es geben.