Mit Beckers Tempo ins Pokalduell bei Hertha?

Nicht mit der besten Leistung, aber trotzdem mit einem Sieg geht der 1. FC Union in das Pokalderby am Mittwoch bei Hertha BSC. Beim 2:1 über die TSG Hoffenheim feierte Sheraldo Becker am Samstag sein Comeback und sorgte in der Offensive für das zuletzt fehlende Tempo, hätte offenbar aber beinahe schnell wieder vom Platz gemusst.

Becker, der aufgrund eines positiven COVID-19-Tests den Rückrundenstart in Leverkusen (2:2) verpasst hatte, wurde gegen Hoffenheim in der 65. Minute für Levin Öztunali eingewechselt und sorgte mit seinen Tempoläufen für eine Belebung des Angriffsspiels der Eisernen. "Das haben wir uns erhofft, er hat es sehr gut gemacht", sagte Union-Coach Urs Fischer nach dem Erfolg über die Kraichgauer. Zudem verriet der Schweizer Trainer: "Sheraldo hatte dann aber auch Probleme mit dem Magen. Es war nicht ganz sicher, ob er durchhält."

Tat Becker aber, der 26-Jährige musste nicht ausgewechselt werden. Vielleicht kommt der schnelle Angreifer nun auch im Pokalderby bei Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) von Beginn an zum Zug. Dafür spricht sein Tempo, auf das Union bei den Umschaltaktionen angewiesen ist, zumal Taiwo Awoniyi (am Samstag Torschütze für Nigeria beim Afrika-Cup) fehlt. Dagegen spricht jedoch die dann (zu?) offensive Ausrichtung, da sich Becker in Abwesenheit von Awoniyi wahrscheinlich am besten in einer Doppelspitze mit Kevin Behrens ergänzt. Max Kruse könnte auf die Zehn rücken, Andreas Voglsammer, der gegen Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, bliebe in diesem Szenario wohl nur der Platz auf der Bank. Möglicherweise bleibt Fischer im Stadtduell mit Hertha aber auch beim Angriffsduo Voglsammer/Kruse. Dafür sprechen die ordentlichen Leistungen, die Voglsammer nach seiner Einwechslung in Leverkusen und nun gegen Hoffenheim zeigte.

Schneiders Wiedersehen mit Kuopion PS

Unions Youngster Fabio Schneider (19) steht derweil vor einer Leihe nach Finnland. Der Mittelfeldspieler soll zunächst bis zum Bundesliga-Saisonende an Kuopion PS verliehen werden. Gegen den finnischen Vizemeister hatte sich Union im August in den Play-offs zur Europa Conference League durchgesetzt (4:0, 0:0). Die neue Meisterschaftssaison startet in Finnland, wo im Kalenderjahr gespielt wird, zwar erst im Frühjahr. Doch der reguläre Pokalwettbewerb geht mit einer Gruppenphase im Februar und mit Spielen in großen Hallen auf Normalfeld (Kunstrasen) los, so dass Schneider zeitnah Pflichtspielpraxis sammeln könnte.