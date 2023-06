Mit Bayern ging es los: De Bruyne droht längere Zwangspause

Kevin De Bruyne war der Unglücksrabe bei Manchester Citys Champions-League-Triumph. Der Belgier über seine Verletzung - und warum er seiner Frau Recht geben "muss".

Kevin De Bruynes Frau hatte schon eine Ahnung und das bereits im August. "Du wirst die Champions League gewinnen", prognostizierte Michele Lacroix dem Belgier zufolge damals. "Ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat, aber sie hat immer behauptet, ich würde es schaffen." Und auch direkt vor dem Finale sei sie unbesorgt gewesen: "Alles gut, du wirst gewinnen."

Dass Lacroix richtig lag, störte De Bruyne nur im Spaß ("Jetzt muss ich ihr Recht geben - das ist nicht das Beste!"): Mit 31 Jahren ist der Spielmacher Champions-League-Sieger und darf nach dem Triple mit Manchester City zumindest leise von Ballon-d'Or- und Weltfußballer-Trophäe träumen, auch wenn es allein klubintern genügend Konkurrenten geben dürfte.

Verpasst De Bruyne den Start in die Sommervorbereitung?

Dass er selbst am Samstagabend gegen Inter Mailand wie schon im Endspiel vor zwei Jahren gegen Chelsea (0:1) nur wenig dazu beitragen konnte, wurmte De Bruyne da bei allem Jubel ebenfalls nur bedingt. "Es ist schade, dass es so gelaufen ist", zitieren ihn am Sonntag mehrere englische Medien, nachdem er in Istanbul in der 36. Minute mit einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt worden war. "Aber wir gehen als Champions-League-Sieger vom Platz, also gibt es nichts Schlechtes daran."

Auch wenn die Diagnose noch aussteht, heißt es bereits, dass De Bruyne die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der belgischen Nationalelf gegen Österreich (17. Juni) und in Estland (20. Juni) definitiv verpassen werde. Sogar ManCitys Start der Sommervorbereitung, die in rund einem Monat beginnt und unter anderem nach Japan und Südkorea führen wird, könnte zu früh kommen. Danach klang nach dem Finale auch seine eigene Einschätzung.

"Ich habe seit zwei Monaten Probleme, seit dem Auswärtsspiel bei Bayern München (19. April, Anm. d. Red.)", sagte De Bruyne, obwohl er bereits acht Tage zuvor im Viertelfinalhinspiel gegen den deutschen Rekordmeister vorzeitig hatte ausgewechselt werden müssen. "Ich habe deshalb eine ganze Reihe von Spielen verpasst, aber es waren alles kleine Risse." Doch gegen Inter nun sei "es komplett gerissen, deswegen konnte ich nicht weiterspielen".

De Bruyne: "Ich weiß, dass ich meinen Körper aufs Spiel setze"

In der Saisonendphase hatte De Bruyne immer wieder einzelne Spiele verpasst. "Darüber hinaus sind auch noch ein paar persönliche Dinge mit meiner Familie passiert, die ich in den Griff bekommen habe."

Das Verletzungsrisiko nimmt er grundsätzlich in Kauf. "Ich weiß, dass ich mit meiner Spielweise - der ganzen Power und der Art von Sprints, die ich mache, der Intensität - meinen Körper aufs Spiel setze. Aber das ist in Ordnung. Ich tue alles, um zu gewinnen, und gebe alles für die Mannschaft. Die Leute im Klub wissen das." Und die Zahlen zeigen es auch: De Bruyne beendete die Champions-League-Saison als bester Vorbereiter (sieben Assists) - was ihm bereits in der Premier League gelungen war (16 Assists).