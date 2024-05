Mit Ausnahmegenehmigung: Woods spielt bei US Open

Obwohl er sich nicht für die US Open qualifiziert hat, darf Tiger Woods bei der 124. Auflage an den Start gehen.

Tiger Woods wird mit einer Ausnahmegenehmigung bei der 124. US Open an den Abschlag gehen. Das gab der US-Golfverband am Donnerstag bekannt. Der 48-jährige US-Amerikaner habe das Angebot zur Teilnahme am Major angenommen, das vom 13. bis 16. Juni in Pinehurst/North Carolina stattfindet. Qualifiziert war Woods für das Turnier nicht.

Den 15-maligen Major-Gewinner plagen weiter Probleme wegen einer schweren Beinverletzung, die er sich bei einem Autounfall im Jahr 2021 zugezogen hatte. Zuletzt enttäuschte Woods beim US Masters. Der langjährige Weltranglistenerste spielte am dritten Tag eine 82 und damit die schlechteste Runde in Augusta seit seinem Karrierebeginn. Am Ende wurde er 60. Woods hofft, dass er in diesem Jahr zumindest einmal im Monat bei einem Event antreten kann.

"Die US Open hat meine Karriere geprägt"

"Die US Open ist ein wirklich besonderes Ereignis für unseren Sport und hat meine Karriere geprägt", sagte Woods: "Ich fühle mich geehrt, diese Ausnahmegenehmigung zu erhalten." Seit 2013 hat Woods nur einmal 72 Löcher beim Major absolviert, 2019 belegte er nur zwei Monate nach dem Gewinn des Masters den 21. Platz. Woods verpasste den Cut 2015, 2018 und 2020, den Turniersieg holte er 2000, 2002 und 2008. In diesem Jahr tritt Woods zum insgesamt 23. Mal bei der US Open an.