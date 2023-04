"Mit Ausnahme von Messi": Stage und die Regel des Fußballs

Nach einigen Anpassungsschwierigkeiten in der Hinrunde hat sich Jens Stage beim SV Werder Bremen mittlerweile stabilisiert, der Däne kam in elf von zwölf Rückrundenpartien zum Einsatz - und kündigt an: "Das Beste kommt erst noch."

Dass sein Name in Deutschland von vielen manchmal noch falsch ausgesprochen wird, sieht Jens Stage (wie das englische Wort "stay“) nicht so eng: "Wenn man mich deutsch sprechen hört, ist das mehr als okay, mein Deutsch ist auch nicht das beste." Jene natürliche Sprachbarriere hatte nach seinem Wechsel vom FC Kopenhagen zum SV Werder Bremen im vergangenen Sommer auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sich der Mittelfeldspieler anfangs etwas schwer tat mit der sportlichen Eingewöhnung.

Stage erwähnt im Rückblick die "kleinen Schritte", die er in seiner Entwicklung als Bundesliga-Spieler genommen hat, "bei der Sprache und der Art des Spielens - ich hatte ein bisschen was zu lernen", so der 26-Jährige. Nach vier Startelfeinsätzen zum Saisonstart stand er bis zum Rückrundenstart am 18. Spieltag nur noch zweimal von Beginn an für die Bremer auf dem Platz.

Stage: "Also musste ich warten"

Werder spielte als Aufsteiger eine stabile erste Saisonhälfte, Stage musste sich gedulden - doch seine persönliche Situation konnte er seinerzeit akzeptieren: "Das ist die Regel des Fußballs: Wenn es das Team gut macht, nimmt man einen Spieler nicht einfach raus und wirf einen anderen rein", erklärt der einmalige dänische Nationalspieler und ergänzt lachend: "Mit Ausnahme von Messi vielleicht." Doch dieser Vergleich sei bei ihm "offensichtlich nicht der Fall - also musste ich warten".

In der Rückrunde kam Stage nun lediglich bei der 1:2-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim nicht von Beginn an zum Einsatz. Beim jüngsten 4:2-Auswärtssieg in Berlin brachte er das 1:0 mit einem Steckpass zu Torschütze Marvin Ducksch auf den Weg, agierte im Zentrum ansonsten mit Lauf- und Zweikampfstärke, mit Intensität und Aggressivität - trotz einer in der 36. Minute ausgesprochenen Verwarnung per Gelber Karte.

Werner: Stage kann Werder "viel geben"

Auch dafür gab es Lob von Werder-Coach Ole Werner, der Stage (kicker-Note 2,0) durchspielen ließ: "Er hat das sehr clever gemacht und war zu gut im Spiel, als dass wir ihn hätten runternehmen wollen." Angesichts des "Must-win"-Spiels gegen Hertha BSC sah sich der Bremer zu jenem taktischen Foul gegen Dodi Lukebakio veranlasst, weil er darin eine mögliche Torgelegenheit der Berliner sah. Vorbelastet sei es danach "etwas schwieriger für mich" gewesen, sagt Stage - der jedoch in seiner Karriere noch nie mit Rot vom Platz verwiesen worden sei.

Der Mittelfeldspieler, dessen Dienste sich Werder eine stattliche Ablöse von vier Millionen Euro kosten ließ, scheint nun also endgültig angekommen in Bremen. Mit seinen Komponenten als Arbeiter, die man sich bei seiner Verpflichtung versprochen hat, könne "er der Mannschaft viel geben - und das macht er aktuell", betont Werner. Stage selbst bestärkt die derzeitigen Eindrücke: "Im Moment ist mein Körper fit und mein Kopf bereit." Bis zu jenem Tag, an dem er seine Karriere beenden werde, wolle er sich immer "versuchen zu verbessern", kündigt der Profi an: "Das Beste kommt erst noch."