Mit Auge und Präzision: Riemanns kurioser Rekord

Mit dem dritten Auswärtssieg der Saison bringt sich der VfL Bochum im Kampf um den Klassenverbleib in eine komfortable Position. Beim 2:1 über die TSG Hoffenheim zeigt Torhüter Manuel Riemann einmal mehr, dass er sich nicht nur auf sein Kerngeschäft versteht.

Dass er über einen sehr starken rechten Fuß verfüge, sagte Manuel Riemann mal, sei in der Branche ja wohl allgemein bekannt. Als sicherer Elfmeterschütze war der Keeper schon häufiger in Erscheinung getreten, am Samstag in Sinsheim stellte er darüber hinaus eine bemerkenswerte Bestmarke auf.

Dabei nahm der Bochumer Schlussmann quasi eine Anleihe aus einer anderen Sportart. Fast wie beim Tempogegenstoß im Handball fielen nämlich die beiden Treffer des Aufsteigers in Sinsheim. Jeweils ein langer Abschlag von Riemann, äußerst präzise, Takuma Asano nimmt den Ball auf und vollendet.

Zweimal also fädelt Bochums Nummer 1 einen Treffer ein, zwei Assists stehen indes nicht für ihn zu Buche, weil vor dem zweiten Treffer noch Hoffenheims Abwehrspieler Florian Grillitsch am Ball war. Einerlei, denn nicht allein in diesen Szenen bewies Riemann, dass er sich nicht nur auf sein Kerngeschäft versteht.

Einer der besten Keeper der Liga

Mit seinem starken Eins-gegen-Eins und seinen ausgezeichneten Reflexen zählt der Spätberufene auch nach kicker-Noten zu den besten Keepern der Liga. Erst mit 33 tauchte Riemann in der Bundesliga auf, nach den Einschätzungen der kicker-Reporter kommt er aktuell mit 2,73 auf den zweitbesten Notenschnitt. Nummer 1 in diesem Ranking ist der Kölner Marvin Schwäbe mit 2,70, Riemann steht sogar noch etwas besser da als der in dieser Saison überragende Gladbacher Rückhalt Yann Sommer (2,77).

Torhüter-Statistiken

Nicht nur gegen Hoffenheim war zu sehen: Kaum ein anderer schaltet so schnell um wie der Bochumer Schlussmann, der nach einem Torschuss des Gegners und gewiss auch vorher stets orientiert ist, wen er mit einem weiten Abschlag erreichen könnte. Dabei hilft ihm natürlich auch seine Präzision, denn Riemann ist ein ausgezeichneter Fußballer, sogar beidfüßig stark.

Und keinem anderen Torhüter gelang es, in den drei höchsten deutschen Ligen jeweils einen Treffer vorzubereiten. Riemann hatte in der 3. Liga in der Saison 2009/10 für Wacker Burghausen sowie für den VfL Osnabrück (2012/13) einen Assist verbucht, in der 2. Liga gelang ihm dies in der Saison 2013/14 für den SV Sandhausen.

Bochums 100. Auswärtssieg in der Bundesliga

Starke sechs Partien ohne Gegentreffer überstand der Bochumer Keeper in seinen bisher 26 Bundesliga-Einsätzen - nun trat er also auch in der höchsten Klasse als Torvorbereiter in Erscheinung.

Und Riemann sorgte damit maßgeblich dafür, dass der VfL Bochum im 594. Auswärtsspiel seiner Bundesliga-Geschichte den 100. Sieg einfuhr. Zum ersten Mal benötigte ein Verein so viele Partien, um dieses Jubiläum zu begehen. Aber natürlich kommen etliche Klubs nicht mal in die Nähe ihres 100. Auswärtssieges in der Bundesliga.