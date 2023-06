Mit Ass zum Sieg: Zverev-Bezwinger Bublik gewinnt in Halle

Alexander Bublik hat am Sonntag das Finale des deutschen Rasenklassikers in Halle gegen Andrey Rublev gewonnen. Durch den Sieg beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon klettert er in die Top-30 der Weltrangliste.

Alexander Bublik hat nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Alexander Zverev auch das Finale des Rasenturniers in Halle/Westfalen gewonnen. Gegen den Russen Andrey Rublev gewann der Kasache am Sonntag in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:3. Den ersten Satz dominierte der 26-Jährige praktisch mühelos, ehe sich Rublev im zweiten Satz steigerte. Das Duell ging daher in den Entscheidungssatz, den Bublik wieder an sich riss. Insbesondere mit frechen Stoppbälle, die bereits gegen Zverev ein ausgezeichnetes Stilmittel waren, entnervte der Kasache seinen Kontrahenten, hinzu kam ein hervorragender Aufschlag (21 Asse).

"Bedeutet mir die Welt"

Für Bublik, der im gesamten Turnier nur gegen Rublev sowie im Viertelfinale gegen Jan-Lennard Struff einen Satz abgegeben hatte, ist es der zweite Sieg auf der ATP-Tour. 2022 hatte er bereits in Montpellier gewonnen. Durch den Titel in Halle steigt der 26-Jährige außerdem in die Top-30 der Weltrangliste auf - seine beste Platzierung bisher, galt der Kasache doch als ebenso talentiert wie schlampig.

"Das bedeutet mir die Welt. Ich habe viel dafür getan, dass ich das erreiche", sagte Bublik nach seinem Triumph. Er werde im nächsten Jahr "ganz sicher" wiederkommen, ergänzte der gebürtige Russe, der seit 2016 für Kasachstan spielt.

Rublev wieder in Wimbledon dabei

Rublev muss dagegen weiter auf seinen ersten Turniersieg auf Rasen warten. Für den Weltranglistensiebten war es bereits die zweite Finalniederlage in Halle, 2021 musste er sich dem Franzosen Ugo Humbert geschlagen geben. Einen erneuten Anlauf darf er beim Klassiker in Wimbledon (3. bis 16. Juli) nehmen. Beim Grand Slam sind in diesem Jahr wieder Profis aus Russland und Belarus zugelassen, nachdem diese im vergangenen Jahr noch wegen des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen waren.