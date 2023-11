Mit "allergrößtem Respekt": Palmer bleibt gegen Ex-Klub ManCity eiskalt

Das 4:4 zwischen dem FC Chelsea und Manchester City hielt einige spektakuläre Wendungen bereit. Für den Schlusspunkt sorgte ausgerechnet Skyblues-Eigengewächs Cole Palmer (21), den Pep Guardiola im Sommer gerne gehalten hätte.

2009 hatte sich der junge Cole Palmer dem U-8-Nachwuchsteam Manchester Citys angeschlossen, wo er anschließend nicht nur zum Kapitän der U 18, sondern mit seinem Debüt gegen Burnley im Carabao Cup Ende September 2020 (3:0) auch zum Profi bei den Skyblues aufstieg. Im Sommer diesen Jahres folgte schließlich der Abgang aus Manchester - und rund zwei weitere Monate später sein entscheidender Treffer gegen die alten Kollegen.

Palmer behält in der Nachspielzeit die Nerven

Als "sehr seltsam" beschrieb Palmer am "Sky"-Mikrofon seine Gefühlslage nach dem spektakulären 4:4 an der Stamford Bridge, dem der 21-Jährige mit seinem verwandelten Strafstoß in der fünften Minute der Nachspielzeit den endgültigen Schlusspunkt zufügen konnte. "Das erste Mal, dass ich gegen City gespielt habe, seit ich weg bin", führte der Flügelspieler weiter aus, der weiterhin "den allergrößten Respekt vor dem Verein" verspüre, "bei dem ich 15 Jahre verbracht habe."

Die angespannte Stimmung kurz vor dem Elfmeter war förmlich an Palmer abgeprallt, er selbst sei trotz des Trubels um ihn herum stets "zuversichtlich" gewesen. Ein schlechtes Gewissen, den "paar Freunden", die der Linksfuß in London wiedersehen konnte, den Abend versaut zu haben, kam bei Palmer derweil nicht auf: "So ist das Spiel, nicht wahr?"

Wieso verließ das Eigengewächs Manchester City?

Dass der ehemalige Skyblue, der nach dem Schlusspfiff außerdem zum offiziellen Spieler des Spiels gekürt wurde, "bekannten Gesichtern" zeigen konnte, wozu er fähig sei, dürfte Palmers Stimmung nochmal einen kleinen Extraschub gegeben haben. Im Vorfeld der Partie hatte ManCity-Coach Pep Guardiola, unter dem das Eigengewächs in 41 Partien (sechs Tore, zwei Assists) zum Einsatz gekommen war, seine Sicht auf Palmers Abgang im Sommer erklärt. Das Argument der mangelnden Spielzeit ließ der Spanier dabei nicht zählen, wie er gewohnt selbstsicher aufzeigte.

"Cole kam an, akzeptierte einige Prozesse und sagte dann nach ein oder zwei Jahren: 'Nein, ich will hier nicht spielen, ich werde nicht spielen'", so der Coach der Skyblues. Er habe Palmer zwar versichert, dass er infolge des Wechsels von Riyad Mahrez "eine Chance" bekommen würde, doch der englische U-21-Nationalspieler habe dennoch an seinem Standpunkt festgehalten - woraufhin Guardiolas kurze Antwort nur lautete: "Ok, geh."

Für Cole Palmer scheint sich der Wechsel indes immer mehr auszuzahlen, in den vergangenen acht Pflichtspielen zählte der Youngster stets zum Anfangspersonal der Blues, für die er bis dato auf 14 Einsätze, sechs Treffer und vier Vorlagen kommt. An die Leistung vom Sonntagabend gilt es nach der Länderspielpause anzuschließen, wenn Chelsea auswärts auf Newcastle United trifft (25. November).