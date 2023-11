Mit acht Deutschen: Wer übersteht den Global Qualifier in FC 24?

Wer an der Finalrunde der FC 24 Pro Open teilnehmen darf, klärt sich an diesem Wochenende. Acht Deutsche treten an, die Chance auf einen WM-Platz zu wahren.

Startet in der 1. Runde gegen 'BerkayLion': Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. FIFA via Getty Images