"I love you all": Mit 45 Jahren verkündet Brady zum zweiten Mal sein Karriereende

Tom Brady hat einen Schlussstrich gezogen. An diesem Mittwoch veröffentlichte der 45-Jährige ein Instagram-Video, in dem er sein Karriereende verkündete. Es ist bereits das zweite Mal, dass Brady abtritt.

Das soll es also gewesen sein. Wie schon vor exakt einem Jahr hat Tom Brady über seine sozialen Kanäle das Ende seiner Laufbahn bekannt gegeben. "Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir, ich drücke einfach auf 'Aufnahme' und lasse es euch zuerst wissen", sagte der Quarterback in seiner Stellungnahme und dankte dann mit brüchig werdender Stimme seinen Weggefährten und den Fans.

Er habe seinen Traum gelebt und würde im Rückblick nichts anders machen, erklärte Brady und schloss schließlich mit: "I love you all." Auch das Video war betextet mit den Zeilen: "I love my family. I love my teammates. I love my friends. I love my coaches. I love football. I love you all. I am truly grateful on this day. Thank you".

Sieben Super-Bowl-Titel und weitere Rekorde

Zeit seiner Karriere gewann Brady sieben Mal den Super Bowl: sechs Mal mit den New England Patriots, mit denen er zunächst eine Dynastie begründete, ehe er sie 2020 nach 19 Jahren verließ - und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers, die er 2021 in seiner ersten Saison auf Anhieb ebenfalls zum NFL-Titel führte.

Am 1. Februar 2022 gab Brady dann bekannt, dass er nicht mehr Football spielen werde, doch Mitte März revidierte er seinen Entschluss und verkündete den Rücktritt vom Rücktritt, um eine 23. Saison zu spielen. Von Erfolg war diese allerdings nicht gekrönt. Die Bucs gewannen zwar die NFC South, verabschiedeten sich allerdings schon im Wildcard-Game gegen die Dallas Cowboys aus den Playoffs. Das 14:31 war nun also das letzte Spiel, das Brady in seiner langen und außergewöhnlich erfolgreichen Karriere bestritten hat.

Der 45-Jährige tritt mit einer ganzen Reihe an Rekorden ab. Niemand gewann mehr Super Bowls als Brady, niemand wurde häufiger als Super-Bowl-MVP ausgezeichnet (fünf Mal), niemand gewann mehr Spiele, niemand warf mehr Touchdown-Pässe. Nun macht Tom Brady Schluss.