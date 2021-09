Mit 44 Jahren: Chara kehrt zu den Islanders zurück

Im Alter von 44 Jahren kehrt Verteidiger Zdeno Chara in der NHL nach über 20 Jahren noch einmal zu seinen Wurzeln zurück. Der Slowake unterschrieb für die kommende Saison bei den New York Islanders.

Über ein Vierteljahrhundert nachdem der viermalige Stanley-Cup-Sieger aus Long Island Chara im NHL Draft 1996 in der dritten Runde an insgesamt 56. Position ausgewählt hatte, wird der 2,05-Hüne 2021/22 noch einmal für die Islanders spielen. Die New Yorker bestätigten am Samstag, dass Chara einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieb.

Chara spielte damals nur vier Spielzeiten im Trikot der Islanders und war dann im Juni 2001 in einem Aufsehen erregenden Transfer zusammen mit Bill Muckalt und einen Draftrecht der ersten Runde gegen Ottawas Center Alexei Yashin getauscht worden. Nach fünf Jahren bei den Senators folgte der Transfer zu den Boston Bruins, mit denen er als erst zweiter Europäer als Kapitän eines NHL-Teams den Stanley Cup gewann (2011).

2020 verlängerte der Klub aus Neuengland der Vertrag mit Chara nicht mehr, der seine imposante Karriere indes nicht beenden wollte und bei den Washington Capitals unterschrieb, für die er in insgesamt 60 NHL-Partien 2020/21 zwei Tore und acht Vorlagen erzielte. Nun also folgt die Rückkehr zu seinen NHL-Wurzeln. Für Chara wird es 24. Saison in der besten Liga der Welt.