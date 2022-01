Mit 44 Bester seiner Klasse: Brady vor Play-off-Start in Topform

Tom Brady ist nicht so jung wie Justin Herbert, nicht so spektakulär wie Patrick Mahomes und nicht so cool wie Aaron Rodgers: Aber der nimmermüde Oldie hat in dieser Saison bessere Statistiken als all seine Kollegen in der NFL vorzuweisen. Der 44-Jährige weigert sich förmlich, auch nur ein Stück abzubauen.

Hat nach wie vor alles bestens im Griff: Tom Brady. imago images/Icon SMI