Mit 39 Jahren: Santi Cazorla hängt noch eine Saison dran

Im vergangenen Sommer sorgte Santi Cazorla mit seinem Wechsel vom katarischen Al-Sadd SC zu seinem Jugendklub Real Oviedo für Aufsehen. Beim spanischen Zweitligisten forderte er nur den Mindestlohn und ließ sich zusichern, dass 10 Prozent der Erlöse seines Trikots in die Nachwuchsabteilung fließen. Sportlich ging es mit der Rückkehr des verlorenen Sohnes ebenfalls aufwärts. Oviedo verpasste den Aufstieg im Finale der Play-offs gegen Espanyol Barcelona nur knapp (1:0, 0:2), Santi Cazorla steuerte insgesamt vier Vorlagen in 26 Einsätzen bei - und hat auch vor seinem 40. Geburtstag im Dezember noch nicht genug. Wie der Verein am Freitag bekanntgab, hat Santi Cazorla seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.