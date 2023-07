Mit 37 Jahren: Godin bestätigt Karriereende

Einer der besten Innenverteidiger des letzten Jahrzehnts kehrt dem Fußball den Rücken. Diego Godin wird seine Karriere mit dem Ende der Saison nach 20 Jahren beenden.

Nach dem letzten Saisonspiel seines argentinischen Klubs CA Velez Sarsfield bestätigte der 37-jährige Godin seine Entscheidung gegenüber dem argentinischen Fernsehen. "Da ich bei guter Gesundheit bin, mag es überraschend erscheinen", so Godin, der sich in Zukunft jedoch anderen Aktivitäten widmen wird. "Meine Familie lebt in Uruguay und ich bin vor Kurzem Vater geworden. Ich möchte mich ausruhen und andere Dinge genießen und auf dem Platz ein gutes Image hinterlassen."

541 Pflichtspiele auf europäischer Bühne

Seit seiner Ankunft in Europa bei Villarreal 2007 bis zu seinem Abschied von der europäischen Bühne im Januar 2022 absolvierte der Uruguayer 541 Partien - mit 357 davon auch mit Abstand die meisten für Atletico Madrid, mit dem er auch sowohl seine größten Erfolge feierte als auch bittere Niederlagen kassierte. Ausgezeichnet hat sich Godin jahrelang durch sein exzellentes Kopfballspiel, seine resolute Zweikampfführung und seine Führungsqualitäten. In den europäischen Wettbewerben erzielte er 30 Treffer - den Großteil davon per Kopf.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der spanischen Meisterschaft 2014 - dem ersten nach zuvor 20 Jahren - sowie die Siege in der Europa-League 2012 und 2018 mit Atletico Madrid. Gleichzeitig musste er in dieser Phase jedoch auch seine beiden wohl größten Niederlagen hinnehmen. 2014 und 2016 scheiterte er auf schier dramatische Art und Weise an Real Madrid - einmal in der Verlängerung, nachdem man bis in die Nachspielzeit in Führung gelegen hatte, einmal im Elfmeterschießen.

Für sein Heimatland absolvierte er 161 Länderspiele - damit ist er mit 24 Partien Abstand auf Luis Suarez Rekordnationalspieler seines Landes. Vier Weltmeisterschaften (2010, 2014, 20018, 2022) stehen in Godins Vita. 2010 erreichte er mit seiner Elf das Halbfinale, scheiterte dort allerdings an den Niederlanden, im Spiel um Platz drei dann an der deutschen Nationalmannschaft. Die Copa America - das südamerikanische Äquivalent zur Europameisterschaft - konnte er einmal gewinnen: 2011 besiegte Uruguay im Finale Paraguay.