Mit 35 ist Schluss: Kruse hört auf

Unter anderem nach 307 Bundesliga-Spielen (97 Tore, 81 Vorlagen) für Freiburg, Gladbach, Bremen, Wolfsburg und Union hat der frühere Nationalspieler Max Kruse an diesem Mittwoch seine Karriere für beendet erklärt. Via Instagram richtete sich der aktuell in Florida weilende Offensivmann, dessen finales Engagement bei Zweitligist Paderborn jüngst vorzeitig beendet worden war, dabei an seine Community. Kruse sagte dabei unter anderem: "Für mich ist die Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Der Fußball hat sich für mich in dem Sinne erstmal erledigt." Zudem dankte er ("Ich habe mich nie verstellt") noch all seinen Trainern, "die an mich geglaubt haben".