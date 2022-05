Mit 28: Trevisan erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers

Die Italienerin Martina Trevisan hat bei den French Open als erste Spielerin das Halbfinale erreicht.

Die 28-Jährige gewann am Dienstag in Paris gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 und steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.

Trevisan, die vor den French Open das WTA-Turnier in Rabat gewonnen hatte, verwandelte gegen die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres nach 2:21 Stunden ihren zweiten Matchball.

Auf den Spuren von Errani

Sie ist die erste italienische Halbfinalistin in Roland Garros seit Sara Errani 2013 und spielt nun gegen Coco Gauff oder Sloane Stephens um ein Finalticket. Die US-Amerikanerinnen treten in der zweiten Partie des Tages gegeneinander an.

Fernandez verpasste es, als zweite Kanadierin nach Eugenie Bouchard 2014 die Runde der letzten Vier in Roland Garros zu erreichen.