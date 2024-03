Mit 16 wäre Haaland beinahe in Kopenhagen gelandet: "Schlecht für sie"

Vor dem erneuten Champions-League-Duell mit dem FC Kopenhagen packte Erling Haaland eine Geschichte aus der Frühphase seiner Karriere aus - und sorgte dabei für einen großen Lacher auf der Pressekonferenz.

Er hätte sich früh in seiner Karriere beinahe auch das Kopenhagen-Trikot übergestreift: Erling Haaland. imago images

Bereits im Alter von 23 Jahren ist Erling Haaland längst in der Weltspitze angekommen. Vor sieben Jahren hätte der Norweger allerdings beinahe einen Wechsel vollzogen, der seine Karriere womöglich nachhaltig beeinflusst hätte. Der Stürmer absolvierte 2016 ein Probetraining - "oder wie Sie es auch immer nennen möchten" - beim FC Kopenhagen, auf den er am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut in der Champions League trifft.

Haaland hatte größeres Interesse an einem Wechsel, der letztlich aber nicht zustande kam. "Ein paar Leute aus dem Verein wollten mich, aber nicht alle", erinnerte sich Haaland am Dienstag zurück: "Es ist nicht dazu gekommen - traurig für sie, vielleicht gut für mich, denn ich bin nach Molde gegangen und das war definitiv eine gute Entscheidung."

Als ein Journalist noch einmal fragte, ob er sich einen Wechsel nach Kopenhagen wirklich hatte vorstellen können, stockte Haaland, lachte und bat dann um eine Wiederholung der Frage. Mit den ersten Worten der Antwort zeigte der Angreifer, dass er den ersten Anlauf falsch verstanden hatte: "Ich dachte, Sie meinen jetzt." Großes Gelächter im Pressekonferenzraum folgte.

"Mein Schicksal war ein anderer Weg"

Haaland fügte aber an, "um fair zu sein", dass er den Verein wirklich mochte. Auch einige Freunde von ihm würden heute in Kopenhagen wohnen. Und: "Ich habe damals sogar ein Trikot bekommen, eines mit der Rückennummer 9. Ich habe es immer noch zu Hause."

Der Goalgetter landete im Februar 2017 in Molde, ging 2019 nach Salzburg, nur ein Jahr später nach Dortmund, ehe er im Sommer 2022 zu Manchester City wechselte. Bei den Skyblues brach Haaland direkt Rekorde und gewann das Triple. "Mein Schicksal war ein anderer Weg", sagt er mit Blick auf das geplatzte Engagement in Kopenhagen: "Und bis jetzt ist es ein guter Weg."