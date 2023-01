Mit 16 Spielern nach Polen: Zerbe und Zechel aus WM-Kader gestrichen

Am Donnerstag wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft zur WM nach Polen aufbrechen: Nicht im Flieger werden Lukas Zerbe und Tim Zechel sitzen.

Wie der DHB am Mittwoch bekanntgab, wurde das Duo von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason aus dem WM-Kader gestrichen. Statt der maximal 18 Nationalspieler werden sich am Donnerstag nur 16 Akteure auf den Weg von Hannover in den Vorrundenspielort Kattowitz machen.

"Tim Zechel und Lukas Zerbe kehren in ihre Vereine zurück, um sich dort bereitzuhalten", wird Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, auf der DHB-Website zitiert. Allerdings ist damit die WM, die am Mittwochabend (21 Uhr) mit der Partie zwischen Frankreich und Co-Gastgeber Polen beginnt, für Rechtsaußen Zerbe (TBV Lemgo) und Kreisläufer Zechel (HC Erlangen) nicht automatisch gelaufen. Denn erst am Freitagvormittag muss der DHB seinen maximal 18 Spieler umfassenden WM-Kader eine Stunde vor der technischen Besprechung (9.45 Uhr) beim Weltverband IHF melden. Zudem kann jede teilnehmende Nation während des Turniers bis zu fünf Wechsel mit Spielern vornehmen, die im erweiterten 35er-Kader gestanden hatten. Auch alle anderen Spieler aus dem vorläufigen Kader sollen sich bei ihren Klubs in Form halten.

Deutschland spielt bei der WM, die vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden stattfindet, in der Gruppe E gegen Katar (13. Januar), weitere Gegner sind Serbien (15. Januar) sowie Algerien (17. Januar). Der Anwurf erfolgt jeweils um 18 Uhr. Für jede WM-Partie kann Gislason aus dem 18er-Kader seinen 16 Mann umfassenden Spielkader festlegen. "Kattowitz ist sehr gut erreichbar, so dass wir schnell reagieren und die beiden, dann weiter optimal im Training stehenden Spieler nachkommen lassen können", sagte Kromer.