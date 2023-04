Mit 15 erstmals im Kader: Warum Lamine Yamal laut Xavi eine Barça-Ära prägen kann

Barcelonas Trainer Xavi hat für die Partie am Sonntag gegen Atletico Lamine Yamal nominiert. Der 15-Jährige war in der Vergangenheit aber auch schon mal negativ aufgefallen.

Wo die Schwächen bei diesem Lamine Yamal liegen? In Spanien sind jedenfalls kaum welche bekannt. Als extrem dribbel- und abschlussstark wird der Linksfuß eingeordnet, ist auf beiden Flügelpositionen und sogar als Mittelstürmer einsetzbar.

Auch Xavi gerät bei dem Talent ins Schwärmen. Er sei eine "Persönlichkeit" - sicherlich erwähnenswert, wenn ein 15-Jähriger dieses Attribut verpasst bekommt. Sein Talent sei laut dem Barça-Coach "angeboren", Angst habe er auch keine. "Er ist dankbar und glücklich. Die neuen Generationen haben keine Angst, sie haben eine Menge Selbstvertrauen. Er hat wunderbare Trainingseinheiten absolviert."

Dafür wird Yamal, der am 13. Juli 16 Jahre alt wird, nun belohnt. Sollte er gegen Atletico eingesetzt werden, wäre er der jüngste Spieler Barcelonas im 21. Jahrhundert und der zweitjüngste bei den Blaugrana überhaupt. Es soll der Anfang von etwas Großem sein. "Er ist anders. Er kann hier im Verein eine Ära prägen", so Xavi weiter.

Suspendiert wegen "grober Disziplinlosigkeit"

Seit Monaten trainiert Yamal bereits mit den Profis, allerdings mit Unterbrechungen. Denn noch im März wurden er sowie Daniel Munoz (Atletico Madrid) und Jesus Fortea (Real Madrid) "wegen grober Disziplinlosigkeit" aus dem Aufgebot der spanischen U 17 gestrichen, das Trio habe "gegen die Regeln des Zusammenlebens" verstoßen. Auch Barcelona zog daraufhin Konsequenzen und suspendierte seinen Schützling für vier Spiele der A-Junioren.

In Barcelona haben sie Yamal, der inzwischen vom renommierten Jorge Mendes beraten wird, inzwischen begnadigt. Nun darf er also womöglich bald bei den Profis ran. Sechs Spiele in der Youth League hat er schon bestritten, ein Treffer war ihm nicht vergönnt. Barça schied bereits im Achtelfinale gegen den Finalisten Alkmaar aus.

Der Vertrag des Eigengewächses, dessen Vater aus Marokko und die Mutter aus Äquatorialguinea stammt, läuft noch bis 2024. Barça soll schon vor Monaten die Gespräche über eine Verlängerung aufgenommen haben. Denn wenig überraschend soll so ziemlich jeder große Klub schon am Hause Yamal angeklopft haben.

Gegen Atletico werden auch die seit längerem verletzten Pedri und Frenkie de Jong zurückkehren, beide waren wegen muskulärer Verletzungen wochenlang ausgefallen. Viele Augen werden sich aber am Sonntag erst einmal auf einen Bankspieler richten.