Mit 13 Jahren tätowiert: Simeones emotionaler Jubel

Mit einem krachenden 4:1-Sieg über Liverpool hat die SSC Neapel am Dienstagabend überrascht. Giovanni Simeone dagegen hat fest mit seinem Tor gerechnet.

Es ist schon sein halbes Leben her, denn immerhin ist Giovanni Simeone, der zuletzt in Florenz, Cagliari und Verona spielte, mittlerweile 27 Jahre alt. Aktuell ist der älteste Sprössling von Atletico-Trainer Diego Simeone von Cagliari nach Neapel verliehen, wo er mit der SSC am Dienstagabend sein erstes Champions-League-Spiel bestritt.

Zwar verlief der Karriereweg des bei River Plate ausgebildeten Angreifers in den vergangenen Jahren mitunter wie eine Achterbahnfahrt ins Ungewisse, doch bei Napolis überraschend deutlichem 4:1-Sieg über Champions-League-Finalist Liverpool führte er den Argentinier ans Ziel.

"Ich war ein so großer Fan der Champions League, dass ich mir ihr Logo tätowieren ließ - als ich 13 war", verriet Giovanni 2021 in einem Interview mit dem "Guardian". Auch, dass sein Papa davon überhaupt nicht begeistert war. Die Mama habe ihn zumindest gefragt, warum er das denn überhaupt machen wolle. "Weil ich an dem Tag, an dem ich in der Champions League spielen und mein erstes Tor schießen werde, dieses Tattoo küssen werde", hatte der Teenager damals erklärt. Große Worte.

Ein besonderer Abend auch für Vater Diego

Und der gestandene Mann ließ - 14 Jahre später - Taten folgen. Simeone hatte beim Auftakt gegen die Reds gar nicht in der Startelf gestanden, wurde noch vor der Pause aber für den angeschlagenen Victor Osimhen eingewechselt. Schon drei Minuten später war es so weit. Mitspieler Khvicha Kvaratskhelia düpierte gleich zwei Liverpool-Verteidiger und legte mustergültig quer, sodass Simeone in der Mitte nur noch einschieben musste.

Wort gehalten - und Wort gehalten. Beim Kuss auf das Tattoo konnte Giovanni seine Tränen der Rührung nicht verbergen. Und jetzt konnte sich auch Vater Diego freuen, der mit Atletico währenddessen spektakulär gegen den FC Porto gewann. Ein gelungener Abend für die Familie Simeone.