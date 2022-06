Mit 100-Millionen-Klausel: Barcelona verpflichtet Talent Torre

Aus der 3. Liga direkt ins Camp Nou: Der FC Barcelona hat sich die Dienste von Pablo Torre (19) gesichert.

Wie die Katalanen am Mittwoch mitteilten, hat Torre beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Zuvor hatte sich Barça mehreren Berichten zufolge intensiv um den 19 Jahre alten Offensivspieler bemüht.

Wie sehr man in Katalonien vom Talent des U-19-Nationalspielers überzeugt ist, zeigt schon die Ausstiegsklausel: 100 Millionen Euro muss ein Verein demnach zahlen, um das außerhalb Spaniens bislang kaum bekannte Talent aus seinem neuen Vertrag zu kaufen.

Trainer Xavi war "Held der Kindheit"

"Xavi und Iniesta waren die Helden meiner Kindheit", wird Torre, der damit nun von einem seiner Idole trainiert wird, in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Ich verspreche, alles für dieses Team zu geben." Der "Marca" zufolge überweist Barcelona fünf Millionen Euro an Torres bisherigen Verein Racing Santander. Durch gewisse Boni kann die Summe noch auf bis zu 20 Millionen anwachsen.

Dem offensiven Mittelfeldspieler steht nun ein gewaltiger Sprung bevor: In der vergangenen Saison spielte Torre in Santander nur in der dritthöchsten Spielklasse Spaniens, war mit 19 direkten Torbeteiligungen in 31 Ligaspielen aber ein großer Faktor für den Aufstieg des ehemaligen Erstligisten in LaLiga2. Jetzt nimmt das Talent gleich noch einige Stufen mehr.