Mister 100 und Mister 32: Elf Erkenntnisse aus Week 4

Andy Reid zeigt bei zwei Team sein großes Können als Trainer, Tom Brady gewinnt bei seiner Reise in die Vergangenheit - und Lamar Jackson hält in letzter Sekunde eine Serie am Laufen. Best of NFL 2021, Week 4 ...

1. Andy Reid hatte sich wegen Unwohlseins vergangene Woche kurzzeiztig ins Krankenhaus begeben, kam aber rechtzeitig für das Gastspiel seiner Kansas City Chiefs bei den Philadelphia Eagles zurück - und schrieb Geschichte: Mit dem 42:30-Erfolg in Philly avancierte der Kult-Coach zum ersten Trainer der NFL-Geschichte, dem mit zwei Teams mindestens 100 Siege gelangen (inklusive Play-offs). Das allzu Passende dabei: Sein zweites Team neben den Chiefs waren eben die Eagles (1999-2012).



2. Apropos Chiefs vs. Eagles: Das besagte Spiel in Philadelphia kam ohne einen einzigen Punt aus. Das war zuvor erst in drei Partien seit 1970 vorgekommen.



3. Nachdem in Week 3 die New York Giants und die New York Jets jeweils gelitten und lediglich die Buffalo Bills gefeiert hatten, war dieses Mal dem gesamten US-Bundesstatt New York zum Lachen zumute: Alle drei Teams gewannen, die Giants und Jets parallel erst in der Overtime.



4. Das beste New Yorker NFL-Franchise aber sind momentan weiterhin die bei 3:1 stehenden Bills, die ihre letzten drei Gegner (Dolphins, Washington und nun Texans) mit insgesamt 118:21 überrollten. Zwei Partien wurden sogar zu null gewonnen, dieses Mal mit 40:0 (Stichwort "40-Burger").



5. Tom Brady hat an diesem Spieltag nicht nur seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gefeiert, sondern zugleich auch noch bei den New England Patriots mit 19:17 gewonnen und nebenbei die inzwischen zurückgetretene Saints-Legende Drew Brees in Sachen Passing Yards übertrumpft. Bei 80.560 Yards steht der siebenmalige Superstar der Tampa Bay Buccaneers nun - und führt damit die Rangliste an.



6. Doch nicht nur das: Tom Brady hat es mit dem Erfolg bei den Pats nun geschafft, jedes der 32 NFL-Teams mindestens einmal in seiner Karriere geschlagen zu haben. Die besten Bilanzen hat "TB12" dabei bei Duellen mit Atlanta (10:0), Dallas (6:0) oder den New York Jets (30:8).



7. Die Tennessee Titans stehen in dieser Saison trotz guter Leistungen etwa von Laufmaschine Derrick Henry erst bei 2:2, was auch mit einer offenbar schwachen O-Line zu tun hat. Denn Quarterback Ryan Tannehill ist schon 17-mal via Sack zu Boden gebracht worden - Höchstwert.



8. Seahawks-Star Russell Wilson gewann mit seinem Team in dieser Runde mit 28:21 bei den San Francisco 49ers und tütete damit seinen 100. Regular-Season-Sieg im zehnten NFL-Jahr ein. So früh bei 100 stand zuvor nur Legende Peyton Manning (105).



9. Die Arizona Cardinals sind wohl das Team, das derzeit am meisten Spaß aus neutraler Sicht macht. Quarterback Kyler Murray macht mit seinen starken Bewegungen und Würfen Abwehrreihen schier wahnsinnig und steht mit den Cards nach vier Spieltagen bei 4:0. Das ist der beste Start für die Mannschaft aus Glendale seit 2012.



10. Die Baltimore Ravens gewannen mit 23:7 bei den bis dato noch unbesiegten Denver Broncos, standen drei Sekunden vor Schluss aber nur bei 97 Rushing Yards. Die starke Serie von zuvor 42 Spielen jeweils mit mindestens 100 Rushing Yards drohte zu enden - und da entschied sich Head Coach John Harbaugh dafür, seinen Spielmacher Lamar Jackson nicht zum Sieg abknien zu lassen, sondern zu laufen. Und tatsächlich: Der laufstarke Star-Quarterback schaufelte noch fünf Yards drauf und hielt die nun beste 100-Yards-Strecke am Laufen.



11. Nochmals etwas zu den Ravens: Deren Kicker Justin Tucker hatte letzte Woche bekanntlich ein Field Goal aus 66 Yards verwandelt und so einen neuen NFL-Rekord aufgestellt. Beim Warmmachen an diesem Sonntag nun traf der Profi sogar aus 70 Yards (zirka 64 Meter).



Zum Thema:

Burrow sticht Lawrence aus: Bengals feiern Comeback-Sieg gegen Jaguars



Die Jets haben es geschafft! - Mächtige Cowboys und ein servierter "40-Burger"



Brady siegt bei Rückkehr nach Foxborough und zieht an Brees vorbei