Mission Klassenerhalt ohne Zverev: Für Altmaier Erfahrung, "die Gold wert ist"

Ohne Alexander Zverev geht Deutschland in Bosnien-Herzegowina die Mission Klassenerhalt im Davis Cup an. Für die neue deutsche Nummer eins, Daniel Altmaier, ist die ungewohnte Rolle mehr Privileg als Druck.

In Abwesenheit von Alexander Zverev führt er das deutsche Davis-Cup-Team an: Daniel Altmaier. IMAGO/Hasenkopf

Dass Alexander Zverev nicht mit dem deutschen Davis-Cup-Team nach Bosnien-Herzegowina reisen würde, stand bereits am Montag fest. Die deutsche Nummer eins kuriert auf Korsika eine Muskelverletzung aus, die er während der US Open im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz erlitten hatte.

Die Mission in Mostar wird für Bundestrainer Michael Kohlmann damit spürbar komplizierter. "Es hätte mit Sicherheit geholfen, wenn man jemanden dabei hätte, der schon mal mehrere Punkte für Deutschland geholt hat", sagte Kohlmann vor der Partie am Samstag (12 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr).

Altmaier in ungewohnter Rolle

Statt Zverev vertraut Kohlmann nun in der Hitze von Mostar in wohl stimmungsvoller Atmosphäre in den Einzeln vor allem auf Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann. Maximilian Marterer und das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz komplettieren das Team. Jan-Lennard Struff steht nach längerer Verletzungspause noch nicht wieder zur Verfügung.

Trotz der Ausfälle ist das deutsche Team der Favorit. "Ich empfinde es überhaupt nicht als Druck, sondern als Privileg", sagte Altmaier zu seiner ungewohnten Rolle als Nummer eins. Für den 25-Jährigen ist es eine "wichtige Erfahrung, die Gold wert ist".

Ein gewisser Druck ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, schließlich hat Bosnien-Herzegowina in Damir Dzumhur immerhin einen früheren Weltranglisten-23 in den Reihen. Trotzdem soll ein dritter Abstieg nach 1982 und 2003 unbedingt vermieden werden. "Wir müssen uns top vorbereiten, unsere Hausaufgaben machen und auch an unser Leistungslimit herankommen, um hinterher sagen zu können, dass wir die Hürde überwunden haben und uns die Chance geben, 2024 wieder angreifen zu können", so Kohlmann.

Zukunft des Davis Cups offen

Gelingt der Klassenerhalt, ist aber noch lange nicht gesichert, wie das deutsche Team im kommenden Jahr wieder angreifen wird, denn die Zukunft des traditionsreichen Wettbewerbs gilt als unklar. Aktuell kochen die Diskussionen wieder hoch.

Den jüngsten Anstoß lieferte der Schweizer Stan Wawrinka mit einem wenig freundlich gemeinten "Danke", gerichtet an den Tennis-Weltverband ITF und Ex-Fußballstar Gerard Piqué, der mit seiner Firma das neue Davis-Cup-Format auf den Weg gebracht hatte. Was meinte der Champion von 2014 mit seiner Botschaft? Wawrinka verwies dabei wohl auf das geringe Zuschauerinteresse, so versah er seine Botschaft mit einem Video, das eine gähnend leere Halle vor dem Duell zwischen der Schweiz und Frankreich zeigte. Im Internet stieß der Eidgenosse auf viel Zuspruch.

Statt Reform gibt es einen Rechtsstreit

Piqué hatte mit seine Firma Kosmos versucht, den Wettbewerb attraktiver zu machen, war damit aber krachend gescheitert. 2018 hatte er mit seiner Firma die Rechte am Turner für 25 Jahre erworben - dafür wechselten drei Milliarden US-Dollar den Besitzer. Die ITF zog aber in diesem Januar die Notbremse und bootete Kosmos wieder aus. Es folgte ein Rechtsstreit mit einer Millionenforderung. Nun muss ein neues Konzept her. Eine mögliches Szenario: Die Rückkehr zum traditionellen Modus mit echtem Heimspielcharakter.

Einen wichtige Rolle beim Spiel um die Zukunft des Wettbewerbs könnte DTB-Präsident Dietloff von Arnim einnehmen, denn am 24. September wird der neue Präsident des Weltverbands gewählt. Von Arnim, der den Umgang der ITF mit dem Davis Cup als "erschreckend" einstufte, tritt als einziger Herausforderer von Amtsinhaber David Haggerty (USA) in Cancun/Mexiko an.