Missglückte Leihe: Williams zurück in Liverpool

Nach unglücklich verlaufener Leihe beim FC Aberdeen hat der FC Liverpool sein Defensivtalent Rhys Williams vorzeitig zurückgeholt. In dem halben Jahr in Schottland kam der 22-Jährige auf einen einzigen Pokaleinsatz - für die zweite Mannschaft. In den sechs Conference-League-Spielen von Aberdeen, davon zweimal gegen Eintracht Frankfurt, saß er jeweils über die volle Distanz draußen.