"Misserfolg": De Bruynes Blick auf seine Großereignisse

Durch das 0:1 gegen Frankreich musste Belgien mal wieder früh die Koffer packen. Kapitän Kevin De Bruyne, der seine Zukunft offen ließ, war anschließend sichtlich enttäuscht - und von einer Frage genervt.

Die belgische Nationalmannschaft befindet sich in der FIFA-Weltrangliste seit 2014 durchgängig unter den Top fünf. Bestätigen konnten sie diese Platzierung bei Großereignissen nur bei der WM 2018 mit Platz drei - die beste WM-Platzierung in der Geschichte. Ansonsten schieden die "Roten Teufel" bei Weltmeisterschaften im Viertelfinale (2014) und zuletzt in der Gruppenphase (2022) aus, bei den Europameisterschaften war zweimal im Viertelfinale Endstation (2016, 2021) und in diesem Jahr eben schon im Achtelfinale (0:1 gegen Frankreich).

Immer auf dem Platz stand in den entscheidenden sechs Partien Kevin De Bruyne. Dementsprechend enttäuscht war der Kapitän nach dem abermals "frühen" Ausscheiden. "Am Ende ist es das Ziel zu gewinnen, und das haben wir nicht geschafft. Wenn man sich alle sechs Turniere anschaut, die wir gespielt haben, dann waren sie alle ein Misserfolg. Es gibt nur eine Mannschaft, die gewinnt", erläuterte der 33-Jährige.

Dabei waren die Hoffnungen auf einen Titelgewinn in den vergangenen Jahren in Belgien aufgrund der viel zitierten "goldenen Generation" nie größer. Wie hoch die Erwartungen sind, bewies das letzte Gruppenspiel, als die Fans ihre Mannschaft trotz des Weiterkommens wegen ihrer schwachen Darbietung im letzten Spiel auspfiffen.

Doch mit dem Begriff "goldene Generation" kann De Bruyne nichts anfangen. Auf die Frage vom italienischen Journalisten Tancredi Palmeri, wie es sich anfühle, mit der goldenen Generation nie ein Finale erreicht zu haben, stellte der Mittelfeldspieler eine Rückfrage: "Was ist eine goldene Generation?"

De Bruyne bezeichnet Frage als "dumm"

Als Palmeri "eure" antwortete, zeigte sich der ManCity-Profi genervt. "Unsere? Und Sie sagen, dass Frankreich, England, Spanien und Deutschland keine haben? Okay." Anschließend verließ er das Podium und betitelte die Frage als "dumm".

Ob er noch einen siebten Anlauf bei einem großen Turnier mit Belgien wagt, ließ er offen. Dennoch dürften die Aussagen seinen Landsleuten Hoffnung geben. "Für mich ändert sich nichts. Ich möchte einfach so weitermachen wie bisher. Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich mich nach dem verletzungsbedingten Jahr körperlich und geistig fühle", so De Bruyne.

Tedescos mögliches Aus für De Bruyne "kein Thema"

Klarer äußerte er sich hingegen, unter welchem Trainer er seine dann vermutlich letzte Chance auf einen Titel mit der Nationalelf in Angriff nehmen möchte. "Ich denke, dass die Mannschaft mit dem Trainer zufrieden ist. Ich habe nie etwas von der Mannschaft gehört, dass sich etwas ändern müsste. Für mich ist das also kein Thema", stärkte er den in der Kritik geratenen Domenico Tedesco den Rücken.