Mißbach bleibt Teil der Kasseler Achse

Alexander Mißbach hat seinen Vertrag beim KSV Hessen Kassel bis 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit verlängert. Der 30-jährige Abwehrspieler steht seit 2019 in Diensten der Nordhessen und absolvierte seither 104 Regionalliga-Partien. Geschäftsführer Sören Gonther beschreibt in einer Meldung, wie wichtig der gebürtige Kasache für Kassel ist: "Alex war in der abgelaufenen Saison der Feldspieler mit den meisten Spielminuten. Er hat auf der Innenverteidiger-Position Verantwortung übernommen und durch seine Flexibilität in der Abwehr überzeugt." Gonther betont desweiteren: "Alex ist ein großer Rückhalt für die gesamte Mannschaft. Auch mit seiner Rolle als Mitglied des Mannschaftsrats nimmt er eine herausgehobene Position ein. Mit seiner Beidfüßigkeit und seinem Spielaufbau ist er zudem ein wichtiger Bestandteil unserer Achse von Führungsspielern."