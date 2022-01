Mislintat: "Wir wissen, dass wir auf dem Relegationsplatz sind, aber ..."

Nach einer "komplizierten Hinrunde" will der VfB Stuttgart schnell aus dem Tabellenkeller finden. Sportdirektor Sven Mislintat sieht Hoffnungsschimmer - und warnt vor der ersten Aufgabe.

Winterpause kann man das, was die Profis des VfB Stuttgart rund um Weihnachten erlebten, offenbar nicht nennen. "Es war eigentlich keine richtige Pause", sagt Sportdirektor Sven Mislintat im klubeigenen TV-Kanal. "Wir haben den Jungs intensive Läufe mitgegeben, die mussten schon ein ordentliches Programm machen."

Der VfB geht schließlich mit einem mulmigen Gefühl ins neue Jahr - als Drittletzter der Tabelle. "Es war eine ziemlich komplizierte Hinrunde mit vielen Verletzungen, Corona, vielen Aufgaben, die wir gestellt bekommen haben und die wir versucht haben zu lösen", so Mislintat. "Wir haben zwar nur 17 Punkte gemacht, aber wissen genau, woran wir arbeiten müssen."

"Wenn nicht den 16., wen können wir dann zuhause schlagen?"

Die Hoffnungen tragen besonders die Rückkehrer um Sasa Kalajdzic, auch wenn Corona beim VfB schon wieder aufs Neue zugeschlagen und mit Silas den zweiten großen Mutmacher erneut ausgebremst hat. "Wir freuen uns, dass jetzt mehr und mehr Spieler zurückkommen", ist Mislintat dennoch gewohnt zuversichtlich. "Natürlich wissen wir, dass wir auf dem Relegationsplatz sind. Aber wenn alle 30, 31 gesund sind, ist das schon eine richtig gute Qualität."

Vor allem hofft er, "dass die Offensivkräfte, die lange ausgefallen sind, sehr, sehr schnell zu Rhythmus und Form finden", denn deren Qualität sei etwas, "was wir definitiv gebrauchen können: Tore und im letzten Drittel konsequenter und abschlusssicherer zu werden".

Schon in einer Woche beginnt die Rückrunde für den VfB bei der SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), Mislintat will "mit maximalem Respekt" zum Schlusslicht fahren. "Für sie ist auch ganz klar: Das ist ein Startschuss nicht nur in die Rückrunde, sondern vielleicht auch einer für die Aufholjagd. Sie werden sich auch denken: Wenn nicht den 16., wen können wir dann zuhause schlagen?"

Die Fürther könnten schon "auch kicken", warnt Mislintat. Und überhaupt gelte: "Für einen VfB Stuttgart auf Platz 16 gibt es keine leichten Spiele in der Bundesliga."