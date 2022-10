Mislintat: Wimmer bleibt mindestens bis zur Winterpause VfB-Trainer

Sven Mislintat hat Michael Wimmer trotz der 0:5-Klatsche bei Borussia Dortmund das Vertrauen ausgesprochen. Die Interimslösung bleibt mindestens bis zur Winterpause Coach des VfB Stuttgart.

Nach dem Spiel bestätigte der Sportdirektor diesen Fakt in der Mixed Zone.

"Ich kann relativ klar sagen, wir werden nicht die Höhe des Ergebnis von heute reinspielen lassen in diese Entscheidung", so Sven Mislintat nach dem 0:5 beim BVB. "Wir haben uns, weil wir auch die Arbeit und den Ansatz unter der Woche gesehen haben, dafür entschieden, mit Michi Wimmer mindestens bis zur Winterpause zu gehen." Und dann sei er auch einer der Kandidaten für den Cheftrainer-Posten beim VfB. Diese Chance könne er sich erspielen, "weil er macht es ausgezeichnet".

Wimmer sei genauer gesagt einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo, sagte der 49-Jährige. Man werde jetzt nicht von Woche zu Woche entscheiden, sondern nach intensiven Gesprächen sei man sich bei den Verantwortlichen einig geworden, "nicht gefärbt vom 4:1 gegen Bochum und 6:0 gegen Bielefeld, sondern in der Art und Weise, welche Trigger bei uns gedrückt worden sind". Zum VfB Stuttgart passe am besten, mit einer so langen Winterpause "sehr sauber eine ganz klare und gute Entscheidung zu treffen und dabei alle Eindrücke einfließen zu lassen".

Mislintat hatte zuvor nicht gesagt, wer die beiden Top-Kandidaten sein sollen, die Rede war aber bislang stets vom vereinslosen Dänen Jess Thorup sowie Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam. Schreuder hatte sich zuletzt bezüglich eines Engagements beim VfB zurückhaltend geäußert.