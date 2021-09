Mislintat und die Sache mit dem Ärmel

Ein Kopfball von Chris Führich, Dinos Mavropanos nimmt den Ball an und versenkt ihn im Stile eines Torjägers. Jubel, Trubel - denkste. Denn Christian Dingert erkannte den Treffer des Griechen wieder ab. Sehr zum Ärger von Sven Mislintat.

"Dann haben wir die Situation mit dem Handspiel..." Mit diesen Worten leitete der Sportdirektor des VfB Stuttgart seine Ausführung zu der vermeintlich heiklen Szene in der 55. Minute beim 0:0 beim VfL Bochum ein. "Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Wir haben in der Regelschulung klar gesagt bekommen: Ärmel ist kein Hand. Und für mich ist das Ärmel." Mit Letzterem hat Mislintat zweifelsfrei recht. Damit aber, dass eine Berührung des Balls mit dem "Ärmel" kein Handspiel sein soll, liegt er jedoch falsch.

In den Regelschulungen vor der Saison veranschaulichte DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner etwa die höchstmögliche Position der Spielführerbinde am Arm als Praxisbeispiel. Binde und alles was darunter läge, so der 58-Jährige damals, sei Handspiel. Und Mavropanos spielte den Ball ganz eindeutig mit dem Oberarm, wenngleich Mislintat anmerkte: "Ich finde, der Ball ist eher innen, eine klassische Haltung, wenn du den Ball mit der Brust spielen willst. Er ist am Arm dran, es ist auch Beteiligung Schulter."

Keine Frage, das Thema ist nach wie vor ein komplexes und mutmaßlich schwerlich zur Zufriedenheit aller zu lösen. Doch gerade die Spielführerbinde stellt ein praktikabel handhabbares Beispiel dar. Das übrigens extra vor dieser Saison aufgrund einer gerne gebrauchten Begrifflichkeit eingeführt wurde: der T-Shirt-Linie. Diese existierte aber formal im Regelwerk nie, daher verwenden die Referees nun die Achselhöhle als Terminus. "Für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm (bei angelegtem Arm) unten an der Achselhöhle verläuft", heißt es entsprechend in den Fußballregeln 2021/22.