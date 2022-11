Mislintat und der eigene Vertrag: Sportdirektor erhöht den Druck

Freudentaumel in der Nachspielzeit, Sprung auf Tabellenplatz 13 - zumindest vorübergehend. Beim VfB Stuttgart könnte eigentlich Ruhe einkehren. Wäre da nicht die doppelte Personaldebatte.

Denn rund um den glücklichen, aber insgesamt verdienten 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC am Dienstagabend, den nach Toren von Serhou Guirassy (3.) und Dodi Lukebakio (19.) in der Nachspielzeit Dinos Mavropanos per Kopf eintütete und damit die Arena in Bad Cannstatt zum Explodieren brachte, drehte sich mal wieder vieles um die Trainer- und die Sportdirektorenfrage.

So sagte Sven Mislintat nach dem der emotionalen Partie auf die Sky-Frage, ob es einen besseren Cheftrainer als Michael Wimmer für den VfB gäbe: "Das ist heute nicht wichtig. Ich bin nicht der einzige, der es entscheidet. Es sollte auch jemand entscheiden, der über den 30. Juni hinaus Vertrag hat." Angesprochen auf die Entscheidung bezüglich seines im Juni 2023 auslaufenden Arbeitspapiers, merkte Mislintat an: "Irgendwann sollten wir mal drüber reden."

"1,5 Punkte pro Spiel": Mislintat bricht eine Lanze für Wimmer

Der 50-Jährige brach eine Lanze für Wimmer: "Selbst wenn wir ein schweres Spiel in Leverkusen (VfB-Gegner am Wochenende, d. Red.) verlieren sollten, liegt sein Schnitt bei 1,5 Punkten pro Spiel. Das spricht für sich bisher. Die Entscheidungen stehen an. Die kann ich nicht vorwegnehmen, das ist auch nichts, was ich alleine entscheiden kann. Klar ist, dass das auch jemand mittragen muss, der über den 30. Juni hier ist." Er und Vorstandschef Alexander Wehrle würden in der Winterpause sprechen. "Das haben wir immer gesagt", so Mislintat, der mit seiner letzten Aussage zwar ein wenig beschwichtigte.

Allerdings erweckt das Interview den Eindruck, dass der bei vielen Fans beliebte Manager nun den Druck auf den Vorstand erhöht. Speziell der Satz "irgendwann sollten wir mal drüber reden" lässt diesen Schluss zu. Das ist auch nachvollziehbar. Zum einen, weil der neue (oder alte) Cheftrainer spätestens zum Vorbereitungsauftakt auf die Rückrunde Gewissheit braucht hinsichtlich seines Ansprechpartners im sportlichen Bereich. Zum anderen, weil der VfB Bedarf hat, das Januar-Transferfenster zu nutzen. Etwa um mit einem möglichen Verkauf von Borna Sosa Geld zu generieren - und für den Kroaten bräuchte es dann definitiv einen Ersatz.

Wehrle bei der DFL - Offene VfB-Personalfragen in USA kein Thema

Nun ist es aber so, dass mit einer zeitnahen Entscheidung in beiden Personalfragen unmittelbar nach dem Duell mit Bayer 04 am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) nicht zu rechnen ist. Am Montag fliegt der VfB-Tross in die USA. Diese "Gaudi-Tour" wäre eigentlich prädestiniert dafür, sich an einen Tisch zu setzen. Zwar sind Finanzvorstand Thomas Ignatzi und Marketingvorstand Rouven Kasper mit an Bord, allein: Vorstandsboss Wehrle tritt die Reise nicht mit an, wofür es in den sozialen Netzwerken bereits Kritik gibt mit Blick auf die offenen Personalien.

Allerdings hat der 47-Jährige triftige Gründe, in Deutschland zu bleiben. Am Donnerstag nämlich ist eine Vollversammlung der Deutschen Fußball-Liga angesetzt, bei der ein für die Zukunft der Bundesliga bedeutendes Thema auf der Agenda steht: die Suche nach einem potenziellen Milliarden-Investor.

Zudem könnte auch erneut über 50+1 debattiert werden. Nach kicker-Informationen standen zuletzt im Rahmen des Verfahrens mit dem Bundeskartellamt Gespräche an. Darüber hinaus bestünde ob der Auseinandersetzung bei Hannover 96 zwischen Geschäftsführer Martin Kind, einem erklärten Gegner der Regel, und den Vertretern des eingetragenen Vereins Aufklärungsbedarf.