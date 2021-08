Mislintat stellt Didavi eine Vertragsverlängerung in Aussicht

Mit Enzo Millot haben die Stuttgarter einen weiteren Mittelfeldspieler erworben. Neue Konkurrenz - auch für Daniel Didavi, dem Sven Mislintat allerdings noch einiges zutraut und sogar eine erneute Vertragsverlängerung in Aussicht stellt.

Wie schon im Pokal in Berlin kam Didavi auch gegen Fürth erst in der zweiten Halbzeit aufs Feld. Vor dem Augen von Neuzugang Millot, der am Samstag von der AS Monaco kommend einen Vertrag bis 2025 beim VfB unterschrieben hat. Mit der klaren Option, sofort ein Mann für die Bundesliga sein zu können. Der 19-Jährige ist laut Einschätzung des Sportdirektors Mislintat "von seinen spielerischen Fähigkeiten und athletischen Möglichkeiten her" sofort einsetzbar. "Aber dazu gehört, dass er besser sein muss als die anderen, die da sind und gut gespielt haben. Und es gehört auch die Systematik dazu, das Kennenlernen der Abläufe, wie wir Fußball spielen wollen."

Dass Millot Didavi noch mehr an den Rand drängen könnte, will Mislintat nicht glauben. "Daniel ist ein Zehnertyp, Enzo ist etwas defensiver in der Anordnung", so der Kaderplaner. "Dida in seiner aktuellen Verfassung wird immer seine Minuten bekommen. Auch gegen Fürth hat er nach seiner Einwechslung ein hervorragendes Spiel gemacht. Er ist der, der in den letzten 30 Minuten noch einmal den Unterschied ausmachen kann, der sicher die Chance hat, auch 60, 70 oder 90 Minuten zu spielen." Auch wenn die volle Distanz mit Blick auf die Knieverletzungen des Mittelfeldspielers mit Vorsicht zu sehen sei.

Nichtsdestotrotz ist der 31-Jährige, der im Sommer bis 2022 verlängert hat, "der befreiteste und fitteste Didavi, den ich kenne, seit ich beim VfB bin", meint Mislintat. "Unfassbar, welche Energie er in die Mannschaft steckt. Er ist extrem wichtig als Spieler und als Person und Mentor in der Kabine." Was den Stuttgarter Sportchef dazu bewegt, folgendes Szenario anzusprechen: "Ich sage es jetzt schon: Wenn er Bock hat und wir das so hinbekommen, dass er sein Level spielen kann, dann sitzen wir im Januar, Februar zusammen und sprechen über ein weiteres Jahr."